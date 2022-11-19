22-летняя россиянка погибла во время катания на снегокате

Экстремальная зимняя забава унесла жизнь молодой девушки в Свердловской области. Она каталась на снегокате, который буксировал автомобиль, но в процессе попала под колёса пьяного водителя.

"18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колёса ВАЗ-2112", — сообщили Ura.ru в региональном управлении ГИБДД.

Сразу же после трагедии водитель "девятки" отвёз пострадавшую в местную больницу, но по дороге она скончалась. Водителем, совершившим наезд на погибшую, оказался 24-летний пьяный мужчина без прав, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без документов.