Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 15:29

22-летняя россиянка погибла во время катания на снегокате

На Урале 22-летняя девушка погибла под колёсами машины во время катания на снегокате

Экстремальная зимняя забава унесла жизнь молодой девушки в Свердловской области. Она каталась на снегокате, который буксировал автомобиль, но в процессе попала под колёса пьяного водителя.

"18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колёса ВАЗ-2112", — сообщили Ura.ru в региональном управлении ГИБДД.

Сразу же после трагедии водитель "девятки" отвёз пострадавшую в местную больницу, но по дороге она скончалась. Водителем, совершившим наезд на погибшую, оказался 24-летний пьяный мужчина без прав, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без документов.

Просто оступился: Появилось видео страшной гибели байкера при падении со скалы в селе Абрау-Дюрсо

Просто оступился: Появилось видео страшной гибели байкера при падении со скалы в селе Абрау-Дюрсо

Ранее Лайф писал, что в Омске водитель джипа сбил подростка на переходе и уехал с места ДТП. Виновник аварии поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним всё в порядке. Когда же пешеход самостоятельно добрался до дома, то сразу почувствовал себя плохо.

Обложка ©

УГИБДД УМВД РФ по Свердловской области

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров