22-летняя россиянка погибла во время катания на снегокате
На Урале 22-летняя девушка погибла под колёсами машины во время катания на снегокате
Экстремальная зимняя забава унесла жизнь молодой девушки в Свердловской области. Она каталась на снегокате, который буксировал автомобиль, но в процессе попала под колёса пьяного водителя.
"18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колёса ВАЗ-2112", — сообщили Ura.ru в региональном управлении ГИБДД.
Сразу же после трагедии водитель "девятки" отвёз пострадавшую в местную больницу, но по дороге она скончалась. Водителем, совершившим наезд на погибшую, оказался 24-летний пьяный мужчина без прав, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без документов.
Ранее Лайф писал, что в Омске водитель джипа сбил подростка на переходе и уехал с места ДТП. Виновник аварии поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним всё в порядке. Когда же пешеход самостоятельно добрался до дома, то сразу почувствовал себя плохо.
УГИБДД УМВД РФ по Свердловской области