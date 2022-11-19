Вдова создателя "Ералаша" Грачевского напишет книгу о покойном муже

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — рассказала о намерении написать книгу в память о покойном муже. По её словам, книга будет о "светлом и хорошем" и в ней не будет "ни капли грязи".

"Я чётко приняла решение написать книгу в память о Боре, чтобы сохранить о нём память для сына, чтобы открыть для всех нового Борю, чтобы наш сын также мог любить, ценить людей и всегда помнил, кто папа и какой папа", — написала она в социальных сетях, сопроводив пост снимком с сыном.