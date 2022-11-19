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19 ноября, 15:41

Вдова создателя "Ералаша" Грачевского напишет книгу о покойном муже

Вдова Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о покойном муже

<p>Создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссёр Борис Грачевский и его супруга, актриса Екатерина Белоцерковская. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссёр Борис Грачевский и его супруга, актриса Екатерина Белоцерковская. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — рассказала о намерении написать книгу в память о покойном муже. По её словам, книга будет о "светлом и хорошем" и в ней не будет "ни капли грязи".

"Я чётко приняла решение написать книгу в память о Боре, чтобы сохранить о нём память для сына, чтобы открыть для всех нового Борю, чтобы наш сын также мог любить, ценить людей и всегда помнил, кто папа и какой папа", — написала она в социальных сетях, сопроводив пост снимком с сыном.

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Напомним, знаменитый кинорежиссёр ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша". Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко.

Оксана Попова

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