Раскрыт способ компенсировать 10 часов сидения в офисе за 30 минут

Учёные из Сиднейского университета выяснили, какими должны быть ежедневные нагрузки, чтобы компенсировать вред для здоровья от 10-часового рабочего дня в офисе. Результаты исследования опубликованы в издании British Journal of Sports Medicine.

В ходе работы ими были проанализированы девять исследований, в которых приняли участие 45 тысяч человек, носивших фитнес-браслеты. Выяснилось, что всего 30-40 минут умеренной активности каждый день снизят риск преждевременной смерти от сидячего образа жизни.

"Важно понимать, что любая физическая активность и любой её объём лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способны помочь снизить риски, вызванные сидячей работой", — заявили учёные.