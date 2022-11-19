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19 ноября, 15:44

Раскрыт способ компенсировать 10 часов сидения в офисе за 30 минут

Учёные выяснили, что 30–40 минут занятий спортом компенсируют 10 часов сидения в офисе

Учёные из Сиднейского университета выяснили, какими должны быть ежедневные нагрузки, чтобы компенсировать вред для здоровья от 10-часового рабочего дня в офисе. Результаты исследования опубликованы в издании British Journal of Sports Medicine.

В ходе работы ими были проанализированы девять исследований, в которых приняли участие 45 тысяч человек, носивших фитнес-браслеты. Выяснилось, что всего 30-40 минут умеренной активности каждый день снизят риск преждевременной смерти от сидячего образа жизни.

"Важно понимать, что любая физическая активность и любой её объём лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способны помочь снизить риски, вызванные сидячей работой", заявили учёные.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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