Слуцкий рассказал об "агонии" Зеленского по поводу переговоров с Россией
Глава комитета ГД Слуцкий: Зеленский мечется в агонии из-за переговоров с Россией
Глава комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по возможным переговорам с Россией, словно "мечется в агонии".
"Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдёт и даже издаёт какие-то указы. Прямо как с украинскими ракетами в Польше: то виновата Россия, то Киев уже не уверен. Вчера из-за океана марионетку дёрнули за одну ниточку, сегодня — за другую", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Парламентарий напомнил, что позиция России насчёт проведения переговоров остаётся предельно чёткой: Москва не закрывала дверь к их продолжению и готова к их возобновлению. А рассуждать о возможной "передышке" ВС РФ стоит явно не Зеленскому, добавил Слуцкий.
"Спецоперация на Украине была начата именно для достижения мира на многострадальной земле Донбасса, для очищения от нацизма и предотвращения угрозы его проникновения на территорию России. И цели её будут обязательно достигнуты", — напомнил депутат.
По мнению главы думского комитета, Зеленский является несамостоятельной фигурой, что хорошо показывает ракетный инцидент в Польше, а значит, решение по новым переговорам с Москвой будет принимать не Киев, а Вашингтон.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал мнение, что Россия не заинтересована в мире, а желает добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
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