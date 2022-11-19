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19 ноября, 15:46

Слуцкий рассказал об "агонии" Зеленского по поводу переговоров с Россией

Глава комитета ГД Слуцкий: Зеленский мечется в агонии из-за переговоров с Россией

Глава комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по возможным переговорам с Россией, словно "мечется в агонии".

"Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдёт и даже издаёт какие-то указы. Прямо как с украинскими ракетами в Польше: то виновата Россия, то Киев уже не уверен. Вчера из-за океана марионетку дёрнули за одну ниточку, сегодня — за другую", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что позиция России насчёт проведения переговоров остаётся предельно чёткой: Москва не закрывала дверь к их продолжению и готова к их возобновлению. А рассуждать о возможной "передышке" ВС РФ стоит явно не Зеленскому, добавил Слуцкий.

"Спецоперация на Украине была начата именно для достижения мира на многострадальной земле Донбасса, для очищения от нацизма и предотвращения угрозы его проникновения на территорию России. И цели её будут обязательно достигнуты", — напомнил депутат.

По мнению главы думского комитета, Зеленский является несамостоятельной фигурой, что хорошо показывает ракетный инцидент в Польше, а значит, решение по новым переговорам с Москвой будет принимать не Киев, а Вашингтон.

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Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Артур Белкин

Комментарий

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Юрий Машировсегодня в 16:52

Зеленскому не повезло на зло, ему нациики в случае провала оторвут башку..

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