Голая девушка забрела в чужой подъезд в Омске и заблудилась
Пьяная девушка разделась догола и заблудилась в подъезде дома в Омске
Неадекватная девушка устроила стриптиз в подъезде одного из домов Омска. Приехавшей полиции нарушительница заявила, что употребляла "только этиловый спирт", а не какие-то запрещённые препараты. Кадры появились в Сети.
Неадекватная девушка устроила стриптиз в доме в Омске. Видео © VK / "В сети"
Перформанс с раздеванием вызвал сострадание у жильцов дома. Сердобольная женщина с ребёнком предложила "стриптизёрше" помочь дозвониться до кого-то из близких. На это нарушительница ответила, что у неё нет даже родителей. "Нет родителей?!" — пожалела незнакомку жительница дома. А на улице водитель проезжавшей машины предположил, что с голой девушкой случилась беда. "Она под чем-то", — быстро сообразила пассажирка авто.
Полиция уже установила, что любительница стриптиза проживает в совершенно другом районе, а своё поведение она объяснила: "Так получилось. Это судьба". Теперь правоохранители разбираются в деле.
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VK / "В сети"