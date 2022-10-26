44-летняя Толкалина позировала абсолютно голой в гримёрке, прикрывшись лишь тряпочкой

Популярная актриса театра и кино Любовь Толкалина время от времени радует поклонников откровенными фото. В свои 44 звезда имеет точёную фигуру и ни капли не стесняется демонстрировать голое тело на аудиторию в 700+ тысяч человек. На этот раз артистка устроила фотосессию прямо в гримёрной — снялась абсолютно обнажённой, позировав в зеркало. Правда, ягодицы улыбающаяся Толкалина всё же прикрыла какой-то тряпкой — вероятно, деталью сценического костюма.

"Позволю себе эту чуть-чуть", — пошутила Любовь.

Актриса Любовь Толкалина снялась абсолютно голой в гримёрной. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tolkalinaluba

На негативные комментарии артистка реагирует достойно: советует хейтерам пролистывать её фото. Но без нравоучений не обходится ни один голый снимок Толкалиной: "Что в голове у этих женщин 😑", "Чёрно-белая картинка отвратительная", "Мир сошёл с ума...".