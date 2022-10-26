Помолодевший Стас Михайлов расставил точки над "i", откровенно рассказав о пластике

Кумир миллионов женщин — 53-летний Стас Михайлов — с годами выглядит всё моложе, будто повернул время вспять. Из-за этого множатся слухи о том, что артист ложился под нож хирурга. Однако сам Михайлов отрицает, что прибегал к пластической хирургии. Секрет отличной физической формы артист раскрыл в интервью Пятому каналу .

"Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен ещё", — заметил Михайлов. По его словам, столпы, на которых держится внешний вид: качественное питание, регулярные занятия спортом, а главное — любимые люди рядом. "Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это всё, с чего сразу набираешь", — дал совет исполнитель, признавшись, что очень любит ходить в тренажёрный зал и баню.