Помолодевший Стас Михайлов расставил точки над "i", откровенно рассказав о пластике
Кумир миллионов женщин — 53-летний Стас Михайлов — с годами выглядит всё моложе, будто повернул время вспять. Из-за этого множатся слухи о том, что артист ложился под нож хирурга. Однако сам Михайлов отрицает, что прибегал к пластической хирургии. Секрет отличной физической формы артист раскрыл в интервью Пятому каналу.
"Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен ещё", — заметил Михайлов. По его словам, столпы, на которых держится внешний вид: качественное питание, регулярные занятия спортом, а главное — любимые люди рядом. "Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это всё, с чего сразу набираешь", — дал совет исполнитель, признавшись, что очень любит ходить в тренажёрный зал и баню.
Ранее Лайф рассказывал, как живёт падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис, только одна сумочка которой стоит 6,2 млн.
Стас Михайлов — российский шансонье, музыкант и автор песен, народный артист России, многократный лауреат премий "Шансон года" и "Золотой граммофон", один из самых высокооплачиваемых российских исполнителей по версии журнала Forbes. Подробнее о его творческом пути и личной жизни читайте на uznayvse.ru.
ТАСС / Сергей Карпухин