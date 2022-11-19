"Газпром" сообщил о "разрыве" газопровода в Ленобласти
"Газпром трансгаз" сообщил о разрыве газопровода в Ленинградской области
В Ленинградской области произошёл разрыв магистрального газопровода Белоусово – Ленинград, за которым последовал пожар, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".
"Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м км произошёл разрыв магистрального газопровода Белоусово – Ленинград с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключён", — рассказали в компании.
На место ЧП была направлена аварийная бригада. На данный момент идёт подготовка к восстановительным работам, а потребителей переключают на снабжение от других газопроводов.
Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В правительстве области заявили о переводе шести газораспределительных станций на резервную схему снабжения.