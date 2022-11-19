"Газпром" сообщил о "разрыве" газопровода в Ленобласти

В Ленинградской области произошёл разрыв магистрального газопровода Белоусово – Ленинград, за которым последовал пожар, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

"Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м км произошёл разрыв магистрального газопровода Белоусово – Ленинград с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключён", — рассказали в компании.