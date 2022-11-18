Сербские футболисты, за которых на ЧМ-2022 в Катаре будут болеть не только Балканы, но и Россия

Большинство русскоязычных болельщиков на чемпионате мира по футболу в Катаре (20 ноября – 18 декабря) будут поддерживать сборную Сербии. Тут вспоминается поговорка, которая в ходу у сербов: "Нас и руса 300 милиона, нас без руса пола камиона" ("С русскими нас 300 миллионов, а без русских полгрузовика". — Прим. Лайфа). В подборке — "белые орлы", которые поборются за звание лучших футболистов на мундиале, и их вторые половинки, которым завидуют остальные девушки.

Предраг Райкович — вратарь клуба "Мальорка" и национальной сборной Сербии

Предраг и Ана Райкович. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rajkovic__ana

Вратаря сборной Предрага Райковича называют "сербским Касильясом". 27-летний голкипер играет за "Мальорку", был включён в заявку сборной на ЧМ-2018, но оставался в запасе и в матчах так и не поучаствовал. Поддержку, о которой многим мужчинам остаётся только мечтать, Райковичу оказывает жена Ана, пишет Republika.rs. Супруги женаты четыре года и растят сыновей Релю и Тадию.

Никола Миленкович — защитник итальянского клуба "Фиорентина" и сборной Сербии

Футболист Никола Миленкович с любимой девушкой Аней Михайлович. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anjaapop

Для 25-летнего игрока "Фиорентины" Николы Миленковича чемпионат в Катаре будет вторым в карьере. В 2018-м защитник провёл в составе сербской сборной все три матча группового этапа на турнире в России. Никола пока не женат, но сердце его давно занято — футболиста покорила красотка Аня Михайлович.

Стефан Митрович — защитник клуба "Хетафе" и сборной Сербии

Футболист сербской сборной Стефан Митрович с женой Кристиной и дочками. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / stefan_mitrovic13

32-летний Стефан Митрович за сборную Сербии выступает с мая 2014-го. На протяжении почти всей карьеры защитника поддерживает супруга Кристина. Кика — так ласково Митрович называет жену — нечасто выходит в свет и не выставляет жизнь напоказ, в отличие от жён многих спортсменов. В семье подрастают две дочки, старшей шесть лет.

Неманья Гудель — полузащитник испанской "Севильи" и сборной Сербии

Неманья Гудель и Анастасия Ражнатович. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nemanjagudelj, raznatovicanastasija

Неманья Гудель пошёл по стопам отца — бывшего футболиста и тренера Небойши Гуделя. Полузащитник уже три года играет в испанской "Севилье". На днях Неманья отмечал 31-й день рождения и у фанаток не осталось вопросов, свободно ли его сердце. Дело в том, что Гуделя поздравила 24-летняя исполнительница Анастасия, подписав видео "С днём рождения, любовь моя". В ролике спортсмен не сводил глаз с красотки. Анастасия — дочь очень популярной на Балканах певицы Светланы Ражнатович, которая выступает под псевдонимом Цеца.

Неманья Максимович — полузащитник испанского клуба "Хетафе" и сборной Сербии

Неманья Максимович с супругой Кристиной и дочкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_maksimovic__

У 27-летнего Неманьи Максимовича был шанс выступить на чемпионате мира ещё четыре года назад, но тогда футболист не попал в итоговый список 23 игроков сборной Сербии. Неманья выступает за испанский "Хетафе" и живёт в Мадриде вместе с супругой Кристиной и дочерью. Жена полузащитника — студентка журфака и просто красивая девушка.

Урош Рачич — полузащитник сербской сборной и клуба "Валенсия", выступающий на правах аренды за "Брагу"

Урош Рачич и Эма Радуйко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / urosracic, emaradujko

24-летний Урош Рачич играет на позиции полузащитника. У серба с 2018-го контракт с "Валенсией", но сейчас Рачич на правах аренды выступает за "Брагу". Урош встречается с Эмой Радуйко — 18-летней звездой TikTok, подающей надежды певицей.

Филип Младенович — футболист "Легии" и сборной Сербии

Зорана и Филип Младенович с детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 011zorana

Те, кто следит за белорусским чемпионатом, могут знать Младеновича по играм за БАТЭ. Сейчас 31-летний Филип выступает в польской "Легии". Главные его болельщики на ЧМ-2022 в Катаре — жена Зорана и сыновья Михайло и Ваня.

Неманя Радонич — вингер клуба "Олимпик Марсель" и сборной Сербии, выступающий на правах аренды за "Торино"

Исидора Кадиевич и Неманя Радонич. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / izzadorable

Вингер сборной Сербии Неманя Радонич на ЧМ в России сыграл в матчах против Швейцарии и Бразилии. 26-летний футболист выступает на правах аренды за итальянский "Торино". В свободное от работы время строит личное счастье — Радонич встречается с фотомоделью Исидорой Кадиевич, которой, как пишут сербские журналисты, удалось немного подуспокоить его взрывной темперамент.

Сергей Милинкович-Савич — полузащитник "Лацио" и сборной Сербии

Сергей Милинкович-Савич с женой Наталией Илич. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalija_ilic_

Вопроса, кем станет Сергей Милинкович-Савич, похоже, не было: оба родителя — профессиональные спортсмены. Его отец Никола Милинкович — экс-игрок "Альмерии", "Шавеша" и ГАК, мать — бывшая баскетболистка. Сам Сергей выступает за "Лацио", а его младший брат Ваня — голкипер "Торино". Любовью всей жизни 27-летний Милинкович-Савич называет блогершу Наталию Илич.

Лука Йович — нападающий клуба "Фиорентина" и сборной Сербии

Лука Йович и София Милошевич. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lukajovic

24-летний Лука Йович выступает за "Фиорентину". Его дебют в сербской сборной состоялся 4 июня 2018-го в товарищеском матче со сборной Чили. На ЧМ в России Лука выходил на поле всего на две минуты — в заключительном матче группового этапа против бразильской команды. Верная спутница Йовича — София Милошевич, девушка родила футболисту двух сыновей.

Александар Митрович — нападающий английского клуба "Фулхэм" и национальной сборной Сербии

Александар и Кристина Митрович. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mitrovic__kristina