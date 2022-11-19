В Лисичанске два человека погибли и четверо пострадали в результате обстрела ВСУ
Два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населённого пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибра 155 миллиметров (один снаряд) два мирных жителя погибли и четверо получили ранения", — указано в телеграм-канале ведомства.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что стягивание украинской бронетехники зафиксировано сразу на нескольких участках линии соприкосновения в Луганской Народной Республике.
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