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19 ноября, 16:25

В Лисичанске два человека погибли и четверо пострадали в результате обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"В результате обстрела населённого пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибра 155 миллиметров (один снаряд) два мирных жителя погибли и четверо получили ранения", указано в телеграм-канале ведомства.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что стягивание украинской бронетехники зафиксировано сразу на нескольких участках линии соприкосновения в Луганской Народной Республике.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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