В Лисичанске два человека погибли и четверо пострадали в результате обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).