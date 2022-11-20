Минобороны РФ уличило Киев в планах создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС

Украинская сторона продолжает обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции", — сказал он в ходе брифинга.

Так, 19 ноября ВСУ выпустили по АЭС 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, а сегодня утром обстреляли территорию дважды. Известно, что огонь открыли из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ.

"С 9:15 до 9:45 (20 ноября) выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвёртым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10:10 минут зафиксировано ещё два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию", — уточнили в Минобороны России.