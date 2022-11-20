Украинский военный с оружием пересёк границу с Белоруссией

Боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией, где вёл фото- и видеосъёмку, а также что-то устанавливал в снегу. Как сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета страны, очередная провокация попала на камеры наблюдения.

Боец ВСУ незаконно пересёк границу с Белоруссией, где вёл съёмку и рылся в снегу. Видео © t.me / Пограничный комитет Беларуси

По данным ведомства, всё произошло вчера около 16:00. В железнодорожном пункте пропуска Словечно камера зафиксировала вооружённого бойца ВСУ, который пересёк границу с Белоруссией и зашёл на территорию страны. Военнослужащий снимал территорию на видео, а также рылся в снегу. Пограничники считают, что солдат что-то искал или устанавливал. По данному факту проводится проверка.

"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создаёт провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооружённому боестолкновению", — добавили в ведомстве.