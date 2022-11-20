Украинский военный с оружием пересёк границу с Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии: Вооружённый человек пересёк границу со стороны Украины
Боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией, где вёл фото- и видеосъёмку, а также что-то устанавливал в снегу. Как сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета страны, очередная провокация попала на камеры наблюдения.
Боец ВСУ незаконно пересёк границу с Белоруссией, где вёл съёмку и рылся в снегу. Видео © t.me / Пограничный комитет Беларуси
По данным ведомства, всё произошло вчера около 16:00. В железнодорожном пункте пропуска Словечно камера зафиксировала вооружённого бойца ВСУ, который пересёк границу с Белоруссией и зашёл на территорию страны. Военнослужащий снимал территорию на видео, а также рылся в снегу. Пограничники считают, что солдат что-то искал или устанавливал. По данному факту проводится проверка.
"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создаёт провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооружённому боестолкновению", — добавили в ведомстве.
Ранее пограничники Белоруссии сбили беспилотный летательный аппарат, который нарушил границу республики, прилетев со стороны Украины. Дрон сбили из автомата Калашникова. Коптер был оборудован видеокамерой, его использовали для съёмки технических средств охраны границы на белорусской территории и разведки.
Кадр из видео / t.me / Пограничный комитет Беларуси