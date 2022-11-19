В Белоруссии создадут новый батальон спецназа с лучшими в стране офицерами

В Белоруссии в ближайшее время будет создан новый батальон специального назначения Внутренних войск (ВВ) МВД, он начнёт функционировать до конца года, сообщил замминистра внутренних дел, командующий ВВ республики Николай Карпенков.

"Мы создаём батальон, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооружёнными формированиями, если понадобится — для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки", — сказал командующий Внутренними войсками в интервью журналу "Спецназ".

Как объяснил офицер, увеличивать боевые возможности белорусских силовиков за счёт создания дополнительных спецподразделений было решено с учётом опыта органов внутренних дел в Казахстане во время событий в январе текущего года и российской спецоперации на Украине. Карпенков отметил, что на службу в новый батальон отбираются контрактники и самые лучшие офицеры.