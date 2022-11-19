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19 ноября, 17:30

Собачников призвали не пичкать питомцев "человеческими" витаминами

Кинолог Голубев предупредил о вреде аптечных витаминов для собак

Бездумное добавление в рацион собаки витаминов, в том числе аптечных, лишь навредит ей. Такое мнение "Мосленте" высказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, хороший покупной корм уже содержит в себе все необходимые животному вещества.

"В погоне за здоровьем и долголетием вашей собаки не забудьте о том, что лучшее — враг хорошего. Любые добавки необходимо давать собаке только после консультации со специалистом", объяснил он.

Например, переизбыток витамина D и повышенный кальций могут спровоцировать у собаки острую почечную недостаточность. По словам Голубева, витамины назначают только тем питомцам, у которых выявлен дефицит чего-либо или какое-нибудь заболевание.

"Ни в коем случае не назначайте самостоятельно собаке лекарственные препараты, в том числе витаминные комплексы, и не покупайте их в "человеческой" аптеке. Может казаться, что приём витаминов пойдёт на пользу животному, но это заблуждение. Потребности у человека и собаки разные", заключил кинолог.

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Ранее Голубев рассказывал о продукте, которым категорически нельзя кормить собак. Так, употребление свинины может грозить питомцу псевдобешенством и другими заболеваниями.

Обложка ©

Unsplash / Cristian Castillo

Матвей Шандрыголов

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