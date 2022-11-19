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19 ноября, 17:20

В Киеве трансгендеры избили консьержку за отказ пустить их в подъезд погреться

В Киеве трансгендеры сцепились в драке с консьержкой, когда попытались попасть в чужой подъезд, чтобы якобы погреться. Видео появилось в Сети.

В Киеве трансгендеры избили консьержку. Видео © VK / "Мир сегодня моими глазами"

На кадрах боевая хранительница спокойствия буквально силой пробует вытолкать разодетых в женское молодых людей. Однако те решили дать отпор — в ход пошли пинки и удары кулаками. Затем нарушители распылили газовый баллончик старушке в лицо и напоследок разлили воду из ведра. Однако не растерявшаяся консьержка тут же попыталась надеть его на голову одному обидчику.

Полиция разбирается в инциденте. Один нападавший уже принёс женщине извинения за публичные оскорбления, однако он объяснил свою агрессию тем, что первым получил от пострадавшей шваброй по спине.

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Ранее сообщалось, что трансгендер организовал химлабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД. О странной находке в полицию сообщил слесарь-газовщик, который проводил работы в доме напротив московского политеха в районе Коптево.

Обложка ©

VK / "Мир сегодня моими глазами"

Татьяна Миссуми

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