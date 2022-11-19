Миллиардеру Блумбергу пришлось извиняться за речь Бориса Джонсона в Сингапуре
Guardian: Миллиардер Блумберг извинился за антикитайскую речь Джонсона в Сингапуре
Американский миллиардер Майкл Блумберг был вынужден извиняться перед участниками Нового экономического форума в Сингапуре из-за речи экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, в которой он активно критиковал Китай. Об этом пишет The Guardian.
15 ноября Джонсон, выступая на форуме, назвал КНР "принудительной автократией". В этот момент его слушали около 500 азиатских бизнесменов и дипломатов. Спустя несколько дней Блумбергу, который и пригласил бывшего главу британского кабмина на мероприятие, пришлось объясняться с его участниками.
"Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер (Борис Джонсон. — Прим. Лайфа), примите мои извинения", — заметил Блумберг.
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Ранее Лайф рассказывал о ещё одном казусе бывшего британского премьера: во время одной из своих речей он поблагодарил президента России Владимира Путина за "вдохновляющее руководство", хотя имел в виду Владимира Зеленского.
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