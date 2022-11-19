Из горящего многоквартирного дома на Сахалине эвакуировали всех жильцов

Жильцы второго за день загоревшегося многоквартирного дома в посёлке Тымовское на Сахалине эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В посёлке Тымовское на Сахалине загорелся двухэтажный дом. Видео © t.me / Лимаренко Brief

"Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Всем людям предложены места в пункте временного размещения. Погорельцам в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.