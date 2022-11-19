Из горящего многоквартирного дома на Сахалине эвакуировали всех жильцов
Жильцы второго за день загоревшегося многоквартирного дома в посёлке Тымовское на Сахалине эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Всем людям предложены места в пункте временного размещения. Погорельцам в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что огонь уже удалось локализовать, на месте продолжают работу 10 единиц техники и 29 пожарных. По его словам, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Причины ЧП выясняются.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.