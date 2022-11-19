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19 ноября, 16:36

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал АТР

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тейлора Фрица и стал первым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 14,75 миллиона долларов.

Игра закончилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) и длилась 1 час 54 минуты. Для Джоковича это был 11-й полуфинал итогового турнира АТР, в котором он участвовал всего 15 раз. В финале ему предстоит встреча с победителем грядущей игры между россиянином Андреем Рублёвым (6) и норвежцем Каспером Руудой (3).

Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Лайф писал, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу на итоговом турнире в Турине. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

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ТАСС / AP / Antonio Calanni

Матвей Шандрыголов

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