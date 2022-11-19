Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал АТР

Игра закончилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) и длилась 1 час 54 минуты. Для Джоковича это был 11-й полуфинал итогового турнира АТР, в котором он участвовал всего 15 раз. В финале ему предстоит встреча с победителем грядущей игры между россиянином Андреем Рублёвым (6) и норвежцем Каспером Руудой (3).