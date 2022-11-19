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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 16:57
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Пентагон назвал целью России подавить и истощить ПВО Украины

В Пентагоне пообещали не допустить подавления системы ПВО Украины

Власти США намерены не допустить подавления украинской системы ПВО российскими ударами по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре страны, заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.

"Они действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", цитирует его Reuters.

Каль подчеркнул, что Штаты намерены "обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства ПВО в жизнеспособном состоянии". По его словам, Белый дом уже сделал много в этом направлении, передав Киеву, например, ЗРК NASAMS.

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Лайф писал ранее, что Германия передала Украине все из 30 ранее обещанных ЗСУ Gepard. Первые установки ВСУ получили ещё в августе.

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Getty Images / Dondi Tawatao

Матвей Шандрыголов
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