Пентагон назвал целью России подавить и истощить ПВО Украины
В Пентагоне пообещали не допустить подавления системы ПВО Украины
Власти США намерены не допустить подавления украинской системы ПВО российскими ударами по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре страны, заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
"Они действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", — цитирует его Reuters.
Каль подчеркнул, что Штаты намерены "обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства ПВО в жизнеспособном состоянии". По его словам, Белый дом уже сделал много в этом направлении, передав Киеву, например, ЗРК NASAMS.
Лайф писал ранее, что Германия передала Украине все из 30 ранее обещанных ЗСУ Gepard. Первые установки ВСУ получили ещё в августе.
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