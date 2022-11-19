Один человек пострадал в драке со стрельбой в кафе на северо-западе Москвы

В результате драки со стрельбой в кафе на северо-востоке Москвы пострадал один человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Утром 19 ноября в кафе на бульваре Яна Райниса между тремя гражданами произошёл конфликт на бытовой почве. В результате один человек получил ранение, предварительно, из травматического оружия", — отметил собеседник агентства.

Пострадавший в момент госпитализации находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ещё двоих участников конфликта ищут правоохранители, они скрылись после ЧП.