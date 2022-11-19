Один человек пострадал в драке со стрельбой в кафе на северо-западе Москвы
В результате драки со стрельбой в кафе на северо-востоке Москвы пострадал один человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"Утром 19 ноября в кафе на бульваре Яна Райниса между тремя гражданами произошёл конфликт на бытовой почве. В результате один человек получил ранение, предварительно, из травматического оружия", — отметил собеседник агентства.
Пострадавший в момент госпитализации находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ещё двоих участников конфликта ищут правоохранители, они скрылись после ЧП.
Ранее Лайф сообщал, что десятки мигрантов подрались на складе "Озона" в подмосковном городе Пушкино из-за огромной очереди на досмотр. Один работник даже получил ножевое ранение, его госпитализировали.
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