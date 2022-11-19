В Москве разыскивают Audi с беглым убийцей за рулём

В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство, в розыск объявлен автомобиль марки Audi, на котором преступник мог скрыться с места расправы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство. Видео © Телеканал "360"

"Нанесение телесных, человек скончался", — рассказал инсайдер и уточнил, что беглый убийца может находиться на рулём автомобиля Audi.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что к дому номер 17 по улице Бибиревской подъехал автомобиль ритуальной службы. На место также прибывают сотрудники экстренных служб.