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19 ноября, 17:17

В Москве разыскивают Audi с беглым убийцей за рулём

В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство, в розыск объявлен автомобиль марки Audi, на котором преступник мог скрыться с места расправы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство. Видео © Телеканал "360"

"Нанесение телесных, человек скончался", рассказал инсайдер и уточнил, что беглый убийца может находиться на рулём автомобиля Audi.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что к дому номер 17 по улице Бибиревской подъехал автомобиль ритуальной службы. На место также прибывают сотрудники экстренных служб.

Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

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Лайф писал, что в Красноярске 16-летний подросток украл ружьё, застрелил его хозяина и украл автомобиль. Владелец имущества скончался в больнице.

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LIFE / Стас Вазовски

Матвей Шандрыголов
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