В Москве разыскивают Audi с беглым убийцей за рулём
В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство, в розыск объявлен автомобиль марки Audi, на котором преступник мог скрыться с места расправы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
В многоэтажном доме на севере Москвы произошло убийство. Видео © Телеканал "360"
"Нанесение телесных, человек скончался", — рассказал инсайдер и уточнил, что беглый убийца может находиться на рулём автомобиля Audi.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что к дому номер 17 по улице Бибиревской подъехал автомобиль ритуальной службы. На место также прибывают сотрудники экстренных служб.
Лайф писал, что в Красноярске 16-летний подросток украл ружьё, застрелил его хозяина и украл автомобиль. Владелец имущества скончался в больнице.
LIFE / Стас Вазовски