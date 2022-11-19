Шеф Пентагона испугался "опасного витка" распространения ядерного оружия в мире
Шеф Пентагона: СВО на Украине повышает риск распространения ядерного оружия в мире
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе выразил мнение, что проведение специальной военной операции на Украине может увеличить риск распространения ядерного оружия в мире.
По словам шефа Пентагона, наблюдающие за ходом конфликта руководители авторитарных, по мнению Вашингтона, стран могут прийти к выводу о том, что наличие у них тактического "аргумента" может "дать им собственную лицензию на охоту".
"Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия", — заметил Остин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а сама тема регулярно нагнетается Западом, что само по себе является недопустимым.