Шеф Пентагона испугался "опасного витка" распространения ядерного оружия в мире

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе выразил мнение, что проведение специальной военной операции на Украине может увеличить риск распространения ядерного оружия в мире.

По словам шефа Пентагона, наблюдающие за ходом конфликта руководители авторитарных, по мнению Вашингтона, стран могут прийти к выводу о том, что наличие у них тактического "аргумента" может "дать им собственную лицензию на охоту".

"Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия", — заметил Остин.