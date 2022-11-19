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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 17:27

Шеф Пентагона испугался "опасного витка" распространения ядерного оружия в мире

Шеф Пентагона: СВО на Украине повышает риск распространения ядерного оружия в мире

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе выразил мнение, что проведение специальной военной операции на Украине может увеличить риск распространения ядерного оружия в мире.

По словам шефа Пентагона, наблюдающие за ходом конфликта руководители авторитарных, по мнению Вашингтона, стран могут прийти к выводу о том, что наличие у них тактического "аргумента" может "дать им собственную лицензию на охоту".

"Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия", — заметил Остин.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а сама тема регулярно нагнетается Западом, что само по себе является недопустимым.

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Артур Белкин
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