Шеф Пентагона восхитился Российской армией и предсказал Украине "суровую зиму"
Глава Пентагона Остин: РФ обладает огромной армией и впечатляющим вооружением
Россия обладает впечатляющими вооружениями и огромной армией, а для Украины ближайшая зима будет крайне непростой. Об этом в ходе выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения", — подчеркнул Остин.
Однако, по версии американского министра обороны, даже это не позволило России "одержать верх" в ходе конфликта на Украине. Остин подчеркнул, что "впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждёт суровая зима", а также напомнил, что Вашингтон с партнёрами намерены и дальше помогать Киеву.
Ранее Лайф сообщал, что замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль пообещал не допустить истощения украинской системы ПВО ввиду российских ударов по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре страны.
ТАСС / Таисия Воронцова