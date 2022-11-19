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19 ноября, 17:23
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Шеф Пентагона восхитился Российской армией и предсказал Украине "суровую зиму"

Глава Пентагона Остин: РФ обладает огромной армией и впечатляющим вооружением

Россия обладает впечатляющими вооружениями и огромной армией, а для Украины ближайшая зима будет крайне непростой. Об этом в ходе выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения", подчеркнул Остин.

Однако, по версии американского министра обороны, даже это не позволило России "одержать верх" в ходе конфликта на Украине. Остин подчеркнул, что "впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждёт суровая зима", а также напомнил, что Вашингтон с партнёрами намерены и дальше помогать Киеву.

В США придумали причину для лишения Украины своего оружия

В США придумали причину для лишения Украины своего оружия

Ранее Лайф сообщал, что замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль пообещал не допустить истощения украинской системы ПВО ввиду российских ударов по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре страны.

Обложка ©

ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин

Комментарий

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Леонид Цыгановсегодня в 18:23

Пендосы решили усыпить бдительность, неведитесь.

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