Шеф Пентагона восхитился Российской армией и предсказал Украине "суровую зиму"

Россия обладает впечатляющими вооружениями и огромной армией, а для Украины ближайшая зима будет крайне непростой. Об этом в ходе выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения", — подчеркнул Остин.

Однако, по версии американского министра обороны, даже это не позволило России "одержать верх" в ходе конфликта на Украине. Остин подчеркнул, что "впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждёт суровая зима", а также напомнил, что Вашингтон с партнёрами намерены и дальше помогать Киеву.