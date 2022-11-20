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20 ноября, 11:37

Сборные России и Узбекистана определились с составами на товарищеский матч

Тренерские штабы сборных России и Узбекистана по футболу определились со своими стартовыми составами на товарищеский матч, который начнётся сегодня в 15:00 на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.

У россиян на поле выйдут: Шунин, Джикия, Сильянов, Литвинов, Караваев, Баринов, Кузяев, Фомин, Соболев, Мостовой и Захарян. У хозяев поля играть будут: Юсупов, Эшмуродов, Ашурматов, Аликулов, Насруллаев, Сайфиев, Хамробеков, Шукуров, Тургунбоев, Эркинов и Шомуродов.

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Лайф писал ранее, что нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов покинул расположение команды и вернулся в Москву. Так, он не сыграет в матче со сборной Узбекистана.

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Сборная России в Ташкенте. Фото © Российский футбольный союз

Матвей Шандрыголов

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