Кто играет за сборную Узбекистана: состав на матч с Россией, клубы и результаты Оглавление Коротко о команде Полный состав сборной Узбекистана на ноябрь 2026 года Кто тренирует Узбекистан: Фабио Каннаваро Почему в составе нет Абдукодира Хусанова Сыграет ли Эльдор Шомуродов с Россией Кто из игроков Узбекистана связан с российским футболом Как Узбекистан сыграл на чемпионате мира 2026 года Последние результаты сборной Узбекистана перед матчем с Россией История матчей Узбекистана и России Частые вопросы Читайте также Кто играет за сборную Узбекистана в ноябре 2026 года: 30 вызванных футболистов, клубы, тренер Каннаваро, статус Хусанова и Шомуродова, результаты. Футболисты сборной Узбекистана: состав национальной команды, игроки и подготовка к матчу с Россией 12 ноября 2026 года Обложка © AP Photo

К матчу с Россией 12 ноября 2026 года главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро вызвал 30 футболистов. В списке — нападающий Эльдор Шомуродов, полузащитник Аббосбек Файзуллаев и игроки клубов Узбекистана, Турции, России, Ирана, Швейцарии, ОАЭ и Азербайджана. Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов этот сбор пропускает.

Встреча с Россией состоится на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте 12 ноября, начало в 20:00 местного времени (18:00 мск). Это список вызванных на сбор, а не подтверждённый стартовый состав на конкретный матч.

Коротко о команде

Главный тренер — Фабио Каннаваро

Вызвано — 30 игроков: 4 вратаря, 8 защитников, 15 полузащитников, 3 нападающих

Матч с Россией — 12 ноября 2026, 20:00 по Ташкенту / 18:00 мск

Отсутствует — Абдукодир Хусанов — продолжает восстановление

Шомуродов — есть в списке; после пропуска части сбора прибыл 10 ноября

Следующий матч — 17 ноября против Саудовской Аравии в Дохе

Полный состав сборной Узбекистана на ноябрь 2026 года

Вратари (4): Абдувохид Нематов («Насаф»), Владимир Назаров («Пахтакор»), Эдем Неманов («Динамо», Самарканд), Самандар Муратбаев («Насаф»).

Защитники (8): Рустам Ашурматов («Эстегляль», Иран), Джахонгир Урозов («Рубин», Россия), Бехруз Каримов («Лугано», Швейцария), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Мухаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»), Гиёсжон Ризакулов («Кызылкум»), Махмуджон Махамаджонов («Динамо», Махачкала, Россия), Дилшод Муртозоев («Насаф»).

Полузащитники (15): Одилжон Хамробеков («Трактор», Иран), Азизбек Тулкунбеков («Бунёдкор»), Акмаль Мозговой («Пахтакор»), Азизжон Ганиев («Банияс», ОАЭ), Шерзод Эсанов («Бухара»), Умарали Рахмоналиев («Сабах», Азербайджан), Диёр Холматов («Навбахор»), Бехруз Уктамов («Сурхон»), Аброрбек Исмоилов («Нефтчи»), Достонбек Хамдамов («Пахтакор»), Руслан Жиянов («Навбахор»), Жасур Жалолиддинов («Навбахор»), Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Нодир Абдураззаков (АГМК), Азиз Холмуродов (АГМК).

Нападающие (3): Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция), Хусайн Норчаев («Навбахор»), Азизбек Амонов («Динамо», Самарканд).

Кто тренирует Узбекистан: Фабио Каннаваро

Сборную Узбекистана возглавляет итальянский специалист Фабио Каннаваро, бывший защитник сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» 2006 года. Накануне встречи он назвал Россию сложным соперником и отметил качества команды Валерия Карпина.

Вызов на ноябрьскую серию матчей сочетает опытных футболистов и представителей узбекского чемпионата. Окончательную схему и стартовый состав тренерский штаб определит перед игрой.

Почему в составе нет Абдукодира Хусанова

Защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не вошёл в заявку на ноябрьский сбор. Ассоциация футбола Узбекистана объяснила это необходимостью продолжить восстановление: тренерский и медицинский штабы решили не рисковать состоянием игрока. Таким образом, на матч с Россией он не заявлен.

Сыграет ли Эльдор Шомуродов с Россией

Эльдор Шомуродов включён в список вызванных. Из-за семейных обстоятельств капитан пропустил первые дни сбора, но, по сообщениям узбекских спортивных изданий, прибыл в расположение команды 10 ноября и присоединился к подготовке.

Появление нападающего в стартовой одиннадцатке нельзя считать подтверждённым, пока тренеры не объявят официальный состав. Ранее Шомуродов выступал в чемпионате России за «Ростов», где работал с Валерием Карпиным.

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перед товарищеским матчем с Россией 12 ноября 2026 года: участие нападающего, состав команды и подготовка к игре.Фото © AP Photo

Кто из игроков Узбекистана связан с российским футболом

В ноябрьском списке есть защитник Джахонгир Урозов из казанского «Рубина» и Махмуджон Махамаджонов из махачкалинского «Динамо». Россиянам также хорошо знакомы Эльдор Шомуродов по выступлениям за «Ростов» и Аббосбек Файзуллаев по играм за ЦСКА. Сейчас оба представляют турецкий «Истанбул Башакшехир».

Как Узбекистан сыграл на чемпионате мира 2026 года

В 2026 году Узбекистан впервые участвовал в финальном турнире чемпионата мира. В группе K команда проиграла Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), заняв четвёртое место. Результаты подтверждаются матчевыми отчётами FIFA.

Последние результаты сборной Узбекистана перед матчем с Россией

24 сентября 2026 года — Узбекистан — Иран, 3:1.

1 октября 2026 года — Узбекистан — Сирия, 4:1.

6 октября 2026 года — Южная Корея — Узбекистан, 2:0.

После встречи с Россией команда Каннаваро 17 ноября сыграет с Саудовской Аравией в Дохе.

История матчей Узбекистана и России

Перед игрой 12 ноября у сборных одна очная встреча: 20 ноября 2022 года в Ташкенте они сыграли вничью 0:0. Счёт, текущие составы и ключевые эпизоды матча 2026 года — в главном онлайн-материале Life.ru.

Частые вопросы

Кто главный тренер Узбекистана?

Фабио Каннаваро.

Сколько игроков вызвано на ноябрьские матчи?

30: четыре вратаря, восемь защитников, 15 полузащитников и три нападающих.

Сыграет ли Абдукодир Хусанов против России?

Нет, его нет в составе на ноябрьский сбор: защитник продолжает восстановление.

Вызвали ли Эльдора Шомуродова?

Да. Он был включён в список и прибыл на сбор позже; стартовый статус до протокола не подтверждён.

Кто из футболистов Узбекистана играет в России?

В ноябрьской заявке указаны Джахонгир Урозов («Рубин») и Махмуджон Махамаджонов («Динамо» Махачкала).

Как Узбекистан сыграл на ЧМ-2026?

Впервые вышел в финальную часть, но проиграл три матча группы K и не вышел в плей-офф.

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Авторы Александра Новоселова