«Нам будет непросто»: Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро восхитился сборной России и похвалил Карпина
Каннаваро назвал сборную России топ-командой перед матчем с Узбекистаном
Фабио Каннаваро. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро назвал российскую национальную команду одним из сильных соперников и признался, что предстоящая встреча будет непростой для его подопечных. Своей оценкой обладатель «Золотого мяча» поделился перед товарищеским матчем в Ташкенте, сообщает «Чемпионат».
«Мы посмотрели много матчей сборной России. Это очень тяжёлая команда. Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды», — заявил итальянский специалист.
Каннаваро отметил, что хорошо знаком с российскими футболистами и внимательно изучил игру будущего соперника. По его мнению, встреча станет для сборной Узбекистана отличной возможностью проверить собственные силы и получить полезный опыт.
Отдельно итальянец тепло отозвался о главном тренере россиян Валерии Карпине. Каннаваро подчеркнул, что знает его ещё как футболиста, и высоко оценил игровое мастерство российского специалиста в годы профессиональной карьеры.
Товарищеская встреча Узбекистана и России состоится 12 ноября в Ташкенте. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Следующий поединок команда Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.
Перед игрой Фабио Каннаваро оценил сильные стороны российской команды. Подробнее о футболистах соперника, их клубах и результатах — в материале состав сборной Узбекистана на матч с Россией.
Ранее Валерий Карпин определил окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи. В заявку вошли 28 футболистов, включая Матвея Сафонова, Алексея Батракова и Алексея Миранчука. При этом полузащитник «Монако» Александр Головин позднее выбыл из-за травмы.
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