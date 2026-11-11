Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро назвал российскую национальную команду одним из сильных соперников и признался, что предстоящая встреча будет непростой для его подопечных. Своей оценкой обладатель «Золотого мяча» поделился перед товарищеским матчем в Ташкенте, сообщает «Чемпионат».

«Мы посмотрели много матчей сборной России. Это очень тяжёлая команда. Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды», — заявил итальянский специалист.

Каннаваро отметил, что хорошо знаком с российскими футболистами и внимательно изучил игру будущего соперника. По его мнению, встреча станет для сборной Узбекистана отличной возможностью проверить собственные силы и получить полезный опыт.

Отдельно итальянец тепло отозвался о главном тренере россиян Валерии Карпине. Каннаваро подчеркнул, что знает его ещё как футболиста, и высоко оценил игровое мастерство российского специалиста в годы профессиональной карьеры.

Товарищеская встреча Узбекистана и России состоится 12 ноября в Ташкенте. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Следующий поединок команда Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.

Перед игрой Фабио Каннаваро оценил сильные стороны российской команды. Подробнее о футболистах соперника, их клубах и результатах — в материале состав сборной Узбекистана на матч с Россией.