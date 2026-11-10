За сборную России по футболу теперь можно сыграть в популярных играх Roblox и Minecraft. Российский футбольный союз (РФС) совместно с креативной студией «Гибрид Метавселенная» запустил проект «Мир футбола».

За сборную России теперь можно сыграть в Roblox и Minecraft. Видео © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Новая виртуальная площадка позволяет пользователям почувствовать себя частью футбольной команды. Игроки смогут тренироваться, соревноваться с друзьями и участвовать в различных событиях.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена возможность следить за футбольным сезоном.