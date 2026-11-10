Футбол без границ: РФС запустил виртуальный мир сборной России в Roblox и Minecraft
За сборную России теперь можно сыграть в Roblox и Minecraft
Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу
За сборную России по футболу теперь можно сыграть в популярных играх Roblox и Minecraft. Российский футбольный союз (РФС) совместно с креативной студией «Гибрид Метавселенная» запустил проект «Мир футбола».
За сборную России теперь можно сыграть в Roblox и Minecraft. Видео © Telegram / РФС | Сборная России по футболу
Новая виртуальная площадка позволяет пользователям почувствовать себя частью футбольной команды. Игроки смогут тренироваться, соревноваться с друзьями и участвовать в различных событиях.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрена возможность следить за футбольным сезоном.
Ранее Life.ru сообщал об утверждении окончательного состава сборной России по футболу на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку 28 футболистов. Национальная команда встретится с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте, а 17 ноября сыграет против Венесуэлы в Краснодаре