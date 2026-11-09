Полузащитник французского «Монако» Александр Головин не сможет помочь сборной России в предстоящих товарищеских матчах против Узбекистана и Венесуэлы из-за повреждения ноги. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Александр Головин не присоединится к расположению сборной России. У футболиста травма правой икроножной мышцы, которая не позволит ему принять участие в предстоящих матчах национальной команды», — рассказал собеседник издания.

Из-за травмы Александр Головин не сыграл в заключительном сборе года. Матчи сборной России в ноябре 2026 года и результаты встреч с Узбекистаном и Венесуэлой собраны в обзоре Life.ru.

Первый матч российская сборная проведёт 12 ноября против Узбекистана в Ташкенте. Затем, 17 ноября, команда встретится с Венесуэлой на стадионе «Краснодар». Эта игра станет для сборной заключительной в 2026 году.

Повреждение 30-летний хавбек получил 8 ноября во время встречи чемпионата Франции между «Монако» и «Ле-Маном». Уже на 54-й минуте Головин был вынужден покинуть поле. Главный тренер монегасков Филипе Луис после игры сообщил, что россиянин сам попросил замену во втором тайме. Матч завершился со счётом 1:1.

Теперь сборной России придётся обходиться без одного из своих ведущих полузащитников. За пару дней до этого Головин вошёл в окончательную заявку национальной команды, которую главный тренер Валерий Карпин сформировал для ноябрьских товарищеских встреч.

Из-за повреждения Александр Головин не сыграет против Узбекистана. Какие футболисты выйдут на поле и где следить за встречей — в обзоре Узбекистан — Россия: составы и трансляция.