Футболки российского полузащитника Алексея Батракова вошли в тройку самых популярных товаров среди болельщиков турецкого «Галатасарая». По спросу 21-летний россиянин оказался в компании звёздных нападающих Виктора Осимхена и Рафаэла Леау. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники фирменных магазинов стамбульского клуба.

«Форма с фамилией Батракова стремительно вышла в тройку самых популярных среди фанатов клуба наряду с формой Осимхена и Леау», — сообщили продавцы одного из крупнейших магазинов «Галатасарая», расположенного на центральной улице Истикляль.

В другом магазине, возле вокзала Сиркеджи, подтвердили высокий спрос на атрибутику россиянина. По словам сотрудников, футболки Батракова покупают не только местные болельщики, но и туристы, преимущественно из России. Ежедневно продаётся около пяти-шести таких комплектов формы.

Взрослая футболка «Галатасарая» стоит 6250 турецких лир — более 10 тысяч рублей. За нанесение фамилии и номера необходимо доплатить ещё 750 лир (около 1200 рублей). Детская форма с печатью обойдётся примерно в 9800 рублей. При этом на домашнем стадионе RAMS Park болельщики могут заказать футболку с фамилией Батракова, написанной кириллицей.

Российский полузащитник перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа 2026 года, подписав контракт на пять лет. За короткое время футболист стал одним из любимцев местной публики. В последнем матче чемпионата Турции Батраков вновь отметился голом, а его команда одержала пятую победу подряд и сохранила лидерство в турнирной таблице с 28 очками.