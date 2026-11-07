Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил во втором матче чемпионата Турции подряд. 21-летний футболист отличился во встрече 11-го тура против «Амедспора».

Батраков отправил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. Для россиянина этот гол стал вторым подряд в национальном первенстве.

В предыдущем туре, 30 октября, полузащитник поразил ворота «Коньяспора». Тогда «Галатасарай» одержал крупную победу со счётом 4:0, а Батраков также отметился результативной передачей.

Всего после перехода в стамбульский клуб в августе российский футболист забил шесть мячей в 13 матчах во всех турнирах.

Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом, перейдя из московского «Локомотива». С турецкой командой полузащитник заключил пятилетний контракт.

На момент публикации идёт 71-я минута матча. Счёт 3:2 в пользу «Галатасарая».