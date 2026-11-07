Турки снова танцуют под «Калинку»: Батраков забил очередной гол за «Галатасарай»
Батраков забил за «Галатасарай» во втором матче чемпионата Турции подряд
Обложка © ТАСС / ZUMA / Burak Basturk
Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил во втором матче чемпионата Турции подряд. 21-летний футболист отличился во встрече 11-го тура против «Амедспора».
Батраков отправил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. Для россиянина этот гол стал вторым подряд в национальном первенстве.
В предыдущем туре, 30 октября, полузащитник поразил ворота «Коньяспора». Тогда «Галатасарай» одержал крупную победу со счётом 4:0, а Батраков также отметился результативной передачей.
Всего после перехода в стамбульский клуб в августе российский футболист забил шесть мячей в 13 матчах во всех турнирах.
Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом, перейдя из московского «Локомотива». С турецкой командой полузащитник заключил пятилетний контракт.
На момент публикации идёт 71-я минута матча. Счёт 3:2 в пользу «Галатасарая».
Ранее Life.ru сообщал, что «Галатасарай» собирается выпустить 200 тысяч футболок с фамилией Батракова. По данным источников, спрос на атрибутику российского полузащитника превысил показатели некоторых звёзд клуба, включая Виктора Осимхена. Стамбульская команда рассчитывает заработать на дополнительной партии футболок около семи миллионов евро.