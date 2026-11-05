Турецкие болельщики начали учить русский язык и слушать российскую музыку на фоне успешных выступлений 21-летнего полузащитника Алексея Батракова за стамбульский «Галатасарай». Фанаты разучивают простые русские фразы, танцуют под «Калинку» и придумывают специальные кричалки в честь футболиста.

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По данным канала, интерес к русской культуре усилился после того, как на домашнем стадионе «Галатасарая» начали включать «Калинку» в честь голов россиянина. Некоторые болельщики теперь учат выражения «Привет» и «Как дела?», а дети танцуют под русскую народную песню и выкрикивают «Батраков — молодец».

Особенно активно футболиста поддерживают поклонники стамбульского клуба. Они придумали для полузащитника специальные речёвки, а некоторые начали искать через музыкальные приложения российские композиции, включая «Матушку-землю» и «Базовый минимум».