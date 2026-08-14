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14 августа, 12:46

Турецкий клуб предложил «Локомотиву» €28 млн за Батракова

Репортёр Сабунджуоглу: «Галатасарай» предложил «Локомотиву» €28 млн за Батракова

Алексей Батраков. Обложка © ТАСС / Станислав Макаров

Алексей Батраков. Обложка © ТАСС / Станислав Макаров

Турецкий «Галатасарай» официально предложил «Локомотиву» 28 миллионов евро за полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х.

Стамбульский клуб готов выплатить 25 миллионов евро сразу, ещё 3 миллиона предусмотрены бонусами. Условия личного контракта с 21-летним футболистом турецкая сторона уже согласовала. Теперь «Галатасарай» ожидает официального ответа от московского клуба.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива» и в минувшем сезоне забил 13 мячей, войдя в тройку лучших бомбардиров РПЛ. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Напомним, ранее появилась информация, что «Локомотив» отказался рассматривать предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай», однако сам футболист дал согласие на трансфер. Как сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгоз, сделка почти полностью оформлена, остались лишь незначительные детали. По его данным, представитель игрока и стамбульский клуб продолжают переговоры, обсуждая снижение некоторых требований до наиболее разумного уровня.

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Юлия Сафиулина
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