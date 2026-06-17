Самый дорогой игрок РПЛ Батраков потратил на свадьбу около 15 млн рублей

Свадьба полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и Ириной Подшибякиной могла обойтись молодожёнам в 15 миллионов рублей. Подробности церемонии раскрыл телеграм-канал Mash на спорте.

Самой весомой статьёй расходов оказалась локация. Аренда подмосковной усадьбы Villa Michetti стоило 4 миллиона рублей, ещё отдельную сумму выложили за банкет на 70 персон. За выступление группы «Марсель» пришлось заплатить 3,5 миллиона. Около 2,5 миллиона ушло на оформление пространства: зону выездной регистрации, банкетный зал и президиум, включая технические расходы и гонорары декораторов.

Примерно 2 миллиона потратили на наряды. Невеста за вечер сменила три образа. Сначала она появилась в платье и фате российского бренда Murashka с туфлями от Rara Avis. Затем переоделась в наряд от Daniil Antsiferov и обувь Magda Butrum. На неофициальную часть девушка выбрала корсет с юбкой от Anastasiya Boksha и туфли Jimmy Choo. Сам Батраков обошёлся без резких смен гардероба, лишь накинув поверх рубашки джерси родного клуба.

Ещё около 1 миллиона рублей заплатили свадебному ведущему Александру Слесареву, известному по выступлениям в КВН за Премьер-лигу и Высшую лигу. Услуги агентства по организации торжества под ключ потянули на 600 тысяч. Отдельной строкой прошла аренда раритетного Cadillac DeVille III 1966 года, на котором жених подъехал к усадьбе.

Поздравить пару собрались одноклубники жениха Александр Сильянов и Егор Погостнов, певец Мартин, а также комик Фил Воронин. В приглашениях молодожёны обратились к гостям с просьбой не тратиться на букеты, а направить эти средства на благотворительность в пользу животных.

Напомним, Алексей Батраков женился на бывшей футболистке национальной команды Ирине Подшибякиной. Для Батракова этот год выдался богатым не только на личные события. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром железнодорожников в РПЛ с 13 голами, заняв четвёртое место в общем списке снайперов чемпионата. А в конце мая Transfermarkt оценил его рыночную стоимость в 28 миллионов евро, сделав самым дорогим футболистом лиги, поэтому может потратиться на свадьбу.