А где Гузеева? Сын Михаила Круга женился на избраннице с «Давай поженимся!»
Александр Круг и его избранница Ульяна.
Сын Михаила и Ирины Круг Александр сыграл свадьбу с избранницей Ульяной. Официально пара расписалась ещё в октябре, но торжество семья устроила только сейчас.
Александр и Ульяна познакомились на съёмках программы «Давай поженимся!», где девушка пыталась завоевать сердце наследника известной музыкальной семьи.
При этом ведущих шоу Ларису Гузееву и Розу Сябитову среди гостей праздника, судя по кадрам, не было. Кcтати, Ульяна в соцсетях уже успела сменить фамилию на Круг.
