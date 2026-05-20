«Хотели голую вечеринку»: Тимур Родригез в шутку попросил олигархов оплатить его свадьбу с Кабак

Популярный российский шоумен Тимур Родригез вместе со своей невестой Катей Кабак упорно не раскрывает деталей подготовки к свадьбе. Вместо разговора о предстоящем бракосочетании с актрисой звезда предпочитает отшучиваться.

К примеру, он заявил, что ищет спонсоров торжества среди олигархов и уже звонил Джеффу Безосу, Роману Абрамовичу и Биллу Гейтсу. Ещё одним приятным шоком для журналистов стала шутка о скандальной «голой вечеринке».

«Мы хотели сначала голую вечеринку, но нам сказали, что после последней это очень рискованно. Поэтому придётся всё отменить», — цитирует Родригеза Пятый канал.

Напомним, в конце апреля Тимур Родригез и Катя Кабак решили связать себя узами брака. Певец не стал скрывать своего счастья и сообщил об этом своим поклонникам в соцсетях.