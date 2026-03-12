Актриса Катя Кабак — об идеальных отношениях с Тимуром Родригезом: «Ни разу не поссорились»

Актриса Катя Кабак рассказала, что за два с лишним года отношений с Тимуром Родригезом они ни разу не поссорились, несмотря на хейт и обвинения в распаде его семьи. Подробностями личной жизни артистка поделилась в интервью Леди Mail.

Пара была знакома 15 лет, но поддерживала лишь дружеское общение. Всё изменил телефонный звонок: Катя поздравила Тимура с днём рождения, они проговорили несколько часов, а на следующий день отправились вместе на премьеру фильма.

По словам Кати, их объединяет общее чувство юмора, схожее восприятие событий и даже одинаковые фразы в речи.

«Мы живём с Тимуром в радости, любви и бесконечном взаимном уважении. За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились», — поделилась она.

В начале отношений актрисе пришлось столкнуться с хейтом — её обвиняли в том, что она разлучница. Но Катя не придала этому значения, объяснив: когда Тимур позвал её на первый дружеский ужин, он уже полгода был свободен.