Актриса Катя Кабак — об идеальных отношениях с Тимуром Родригезом: «Ни разу не поссорились»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katekabak
Актриса Катя Кабак рассказала, что за два с лишним года отношений с Тимуром Родригезом они ни разу не поссорились, несмотря на хейт и обвинения в распаде его семьи. Подробностями личной жизни артистка поделилась в интервью Леди Mail.
Пара была знакома 15 лет, но поддерживала лишь дружеское общение. Всё изменил телефонный звонок: Катя поздравила Тимура с днём рождения, они проговорили несколько часов, а на следующий день отправились вместе на премьеру фильма.
По словам Кати, их объединяет общее чувство юмора, схожее восприятие событий и даже одинаковые фразы в речи.
«Мы живём с Тимуром в радости, любви и бесконечном взаимном уважении. За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились», — поделилась она.
В начале отношений актрисе пришлось столкнуться с хейтом — её обвиняли в том, что она разлучница. Но Катя не придала этому значения, объяснив: когда Тимур позвал её на первый дружеский ужин, он уже полгода был свободен.
Напомним, в мае 2025 года Тимур Родригез подал на развод с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Шоумен оформил заявление в ЗАГСе в одностороннем порядке, пока супруга с двумя сыновьями находилась в длительной поездке за границей. О своём решении он сообщил жене по телефону. Позже Родригез публично вступился за Катю Кабак, которую обвиняли в разрушении его семьи. Кроме того, артист лишился части концертов — организаторы посчитали завышенным его гонорар в 3,5 миллиона рублей.
