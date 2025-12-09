Путин в Индии
9 декабря, 07:51

Тимур Родригез остался без корпоративов из-за гонорара в 3,5 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ trodriguezzz

Тимур Родригез не получил ни одного заказа на корпоративы в зимнем квартале из-за требования гонорара в 3,5 миллиона рублей, пишет Mash. Артист остаётся без концертов из-за завышенных, по мнению заказчиков, финансовых и организационных запросов.

Его базовые условия включают не только высокий гонорар, но и обязательное предоставление двух гримёрок, кортежа до 15 охранников, полную изоляцию от посторонних, отдельную зону для подготовки и кейтеринга, трёхчасовую репетицию, а также парковку. В райдер также входят шампанское Moët & Chandon, фруктовая тарелка, исключительно овечий или козий сыр и вода брендов Vittel или Evian.

Финансовые трудности привели к тому, что Родригез не справляется с выплатой алиментов, общая сумма которых составляет 2 миллиона рублей: 1,5 миллиона — на содержание двоих сыновей и 500 тысяч — бывшей жене Анне Девочкиной. В октябре артист обратился в суд с просьбой уменьшить выплаты примерно в четыре раза.

Напомним, шоумен Тимур Родригез расстался с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, сообщив ей о разводе по телефону. Как ранее объяснял артист, причиной стала его потребность в «совершенно иных отношениях». Позже он также публично вступился за певицу Катю Кабак, которую некоторые обвиняли в разрушении его семьи.

