Тимур Родригез защитил певицу Катю Кабак, обвиняемую в крахе его брака

Популярный певец и телеведущий Тимур Родригез встал на защиту своей подруги, певицы Кати Кабак, которую обвинили в разрушении его брака. В недавнем интервью артист опроверг слухи о том, что именно она стала причиной его расставания с супругой, подчеркнув, что у него всегда были дружеские отношения с Катей, сообщают 7days.ru со ссылкой на подкаст Марка Андерсона «Ничего святого».

Родригез отметил, что обвинения в адрес Кабак совершенно безосновательны, и призвал общественность не спешить с выводами. Он также добавил, что сложные отношения с супругой — это исключительно личное дело, и не стоит вовлекать в него третьих лиц.

Певец выразил поддержку своей подруге и заверил, что она не виновата в текущих трудностях в его жизни. Слова Тимура расцениваются как попытка оградить Катю от негативного внимания и защитить её репутацию в свете недавних сплетен.

Тимур Родригез — российский музыкант, телеведущий и актер, родившийся 6 октября 1984 года в Москве. Он стал известен благодаря своим музыкальным работам, а также участию в популярных телевизионных проектах. Тимур начал карьеру в начале 2000-х годов. Некоторые из его известных песен: «Мой город», «Разбуди меня», «Идеальная», «Восемнадцать». Он неоднократно экспериментировал с разными музыкальными стилями, включая поп и R&B.

Тимур Родригез также известен как телеведущий. Он вел различные шоу, включая «Фабрику звёзд» и «Успех», а также различные вечерние и развлекательные программы на российских телеканалах. Кроме музыки, снялся в нескольких фильмах и телесериалах.