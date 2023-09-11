Жили душа в душу, а потом резко разбежались: Родригез потребовал развода после 16 лет брака

К сожалению, такое бывает: разводятся не только простые смертные, но и знаменитости. Иногда поводом служит измена, иногда плохое обращение и харассмент. Но почему внезапно о разводе заговорил бывший судья шоу "Маска" Тимур Родригез?

Несмотря на двоих детей (мальчики Мигель и Даниэль), звёздный отец пожелал расстаться с их матерью. С Анной Керимовой (Девочкиной) много лет назад Тимур познакомился в одном из ночных клубов Москвы. Тогда будущая супруга и знать не знала ни про какого "знаменитого" Родригеза, ведь крутилась в совершенно другой сфере. Но искра всё же пробежала, и спустя год красивых ухаживаний влюблённые поженились. В 2010 году у пары родился мальчик, которого назвали Мигель, а в 2014-м на свет появился его брат — Даниэль.

Казалось бы, сказка, а не жизнь. Двое любящих людей, воспитывающих сыновей. Но сегодня, видимо, не вынеся тяжести, через социальные сети Тимур Родригез признался в разводе. Чем ошарашил своих поклонников.

Тимур Родригез и Анна Керимова решили развестись после 16 лет брака. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / trodriguezzz / фотограф fleur6069

"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаёмся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем", — написал знаменитый комик и шоумен.