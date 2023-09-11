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11 сентября, 05:00

10 кадров, которые вас точно напугают... А потом вы поймёте, что зря

Если думаете, что готовы к самым страшным кадрам, то эта статья для вас. Но будьте осторожны: то, что вы увидите, может оказаться… не таким уж и страшным, как кажется. Если мы вас уже запутали, скорее нужно оценить эти фото!

"У меня чуть не случился сердечный приступ из-за того, что я подумала, будто на меня кто-то смотрит с улицы. Это просто отражение моего телевизора", — LilyLaina.

Фото © Twitter / LilyLaina

Фото © Twitter / LilyLaina

"Этот долговязый парень во дворе моего соседа всегда пугает меня до чёртиков... Это просто два маленьких дерева и спутниковая тарелка", — Chriscuits.

Фото © Reddit / Chriscuits

Фото © Reddit / Chriscuits

"Истинная натура бутылок...", — zschultz.

Фото © Reddit / zschultz

Фото © Reddit / zschultz

"Каждое утро, примерно в 11 часов, в моём окне появляется силуэт мужчины и пугает меня до чёртиков (это просто дымоход соседнего дома)", audiocranium.

Фото © Reddit / audiocranium

Фото © Reddit / audiocranium

"Игрушечная собака моей дочери завалилась под кровать. Когда я проверяла видеоняню, я чуть с ума не сошла от страха", — dananky.

Фото © Reddit / dananky

Фото © Reddit / dananky

"Скажу честно, это не на шутку меня испугало", — missmissie67.

Фото © Reddit / missmissie67

Фото © Reddit / missmissie67

"Вот как мой муж оставил сушиться свои ботинки", — haaslei.

Фото © Reddit / haaslei

Фото © Reddit / haaslei

"Сосед точно смерти моей хочет", — neverfarts.

Фото © Reddit / neverfarts

Фото © Reddit / neverfarts

"Я просто выходила с кухни, когда чуть не умерла от страха", — IAmSunno.

Фото © Reddit / IAmSunno

Фото © Reddit / IAmSunno

"У нашей съёмной квартиры была полупрозрачная дверь в ванную. Я уже привыкла к тому, что мой нетерпеливый ребёнок всегда ждёт меня под ней. Но стекло вывело эту ситуацию на новый уровень жути", — goodluck_canuck.

Фото © Reddit / goodluck_canuck

Фото © Reddit / goodluck_canuck

Что форма носа может рассказать о вашем характере и судьбе

Что форма носа может рассказать о вашем характере и судьбе

Обложка ©

Twitter / LilyLaina , © Reddit / neverfarts

Сергей Трофимов
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