10 кадров, которые вас точно напугают... А потом вы поймёте, что зря
Если думаете, что готовы к самым страшным кадрам, то эта статья для вас. Но будьте осторожны: то, что вы увидите, может оказаться… не таким уж и страшным, как кажется. Если мы вас уже запутали, скорее нужно оценить эти фото!
"У меня чуть не случился сердечный приступ из-за того, что я подумала, будто на меня кто-то смотрит с улицы. Это просто отражение моего телевизора", — LilyLaina.
Фото © Twitter / LilyLaina
"Этот долговязый парень во дворе моего соседа всегда пугает меня до чёртиков... Это просто два маленьких дерева и спутниковая тарелка", — Chriscuits.
Фото © Reddit / Chriscuits
"Истинная натура бутылок...", — zschultz.
Фото © Reddit / zschultz
"Каждое утро, примерно в 11 часов, в моём окне появляется силуэт мужчины и пугает меня до чёртиков (это просто дымоход соседнего дома)", — audiocranium.
Фото © Reddit / audiocranium
"Игрушечная собака моей дочери завалилась под кровать. Когда я проверяла видеоняню, я чуть с ума не сошла от страха", — dananky.
Фото © Reddit / dananky
"Скажу честно, это не на шутку меня испугало", — missmissie67.
Фото © Reddit / missmissie67
"Вот как мой муж оставил сушиться свои ботинки", — haaslei.
Фото © Reddit / haaslei
"Сосед точно смерти моей хочет", — neverfarts.
Фото © Reddit / neverfarts
"Я просто выходила с кухни, когда чуть не умерла от страха", — IAmSunno.
Фото © Reddit / IAmSunno
"У нашей съёмной квартиры была полупрозрачная дверь в ванную. Я уже привыкла к тому, что мой нетерпеливый ребёнок всегда ждёт меня под ней. Но стекло вывело эту ситуацию на новый уровень жути", — goodluck_canuck.
Фото © Reddit / goodluck_canuck
Twitter / LilyLaina , © Reddit / neverfarts