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10 сентября, 12:00

10 удивительных дизайнов кухонь, после которых вы захотите устроить ремонт и себе

Вы мечтаете о кухне, которая будет не только функциональной, но и красивой? Собрали 10 уникальных дизайнов, которые вдохновят вас на реновацию уже завтра. От минималистичных до экстравагантных, вдохните жизнь в свою старую кухню!

"Это моя новая кухня!" poetinamoment.

Фото © Reddit / poetinamoment

Фото © Reddit / poetinamoment

"Я люблю нашу кухню!" Universalsupporter.

Фото © Reddit / Universalsupporter

Фото © Reddit / Universalsupporter

"Наконец-то мы закончили!" GmanWF.

Фото © Reddit / GmanWF

Фото © Reddit / GmanWF

"Посмотрите на эту очаровательную кухню из Airbnb, в котором я жила на прошлой неделе. Не могла не поделиться!" eraelus.

Фото © Reddit / eraelus

Фото © Reddit / eraelus

"Как только мы переехали в этот дом, я хотела новую кухню. На это ушло пять лет, но я наконец-то могу готовить в красивом месте!" twinklykitten.

Фото © Reddit / twinklykitten

Фото © Reddit / twinklykitten

"Мы полностью перестроили кухню 1937 года. Каждый квадратный метр был заменён, окна, новая штукатурка, плитка, электрика, сантехника — всё сами!" HomeFin.

Фото © Reddit / HomeFin

Фото © Reddit / HomeFin

"Моя кухня! Я живу в Швеции, и, кажется, у нас неплохо вышло", — The_Mr_Falls.

Фото © Reddit / The_Mr_Falls

Фото © Reddit / The_Mr_Falls

"Моя новая кухня!" Mbogosia.

Фото © Reddit / Mbogosia

Фото © Reddit / Mbogosia

"Устроили капитальный ремонт. Как вам?" Templeusox.

Фото © Reddit / Templeusox

Фото © Reddit / Templeusox

"Крошечную кухню с естественным светом из окна на крыше заставили горными растениями. Такома, США", ManiaforBeatles.

Фото © Reddit / ManiaforBeatles

Фото © Reddit / ManiaforBeatles

10 смешных фото питомцев, глядя на которые понимаешь, даже пушистики могут быть нефотогеничными

10 смешных фото питомцев, глядя на которые понимаешь, даже пушистики могут быть нефотогеничными

Обложка ©

Reddit / poetinamoment , © ManiaforBeatles

Сергей Трофимов
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