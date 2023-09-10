10 удивительных дизайнов кухонь, после которых вы захотите устроить ремонт и себе
Вы мечтаете о кухне, которая будет не только функциональной, но и красивой? Собрали 10 уникальных дизайнов, которые вдохновят вас на реновацию уже завтра. От минималистичных до экстравагантных, вдохните жизнь в свою старую кухню!
"Это моя новая кухня!" — poetinamoment.
Фото © Reddit / poetinamoment
"Я люблю нашу кухню!" — Universalsupporter.
Фото © Reddit / Universalsupporter
"Наконец-то мы закончили!" — GmanWF.
Фото © Reddit / GmanWF
"Посмотрите на эту очаровательную кухню из Airbnb, в котором я жила на прошлой неделе. Не могла не поделиться!" — eraelus.
Фото © Reddit / eraelus
"Как только мы переехали в этот дом, я хотела новую кухню. На это ушло пять лет, но я наконец-то могу готовить в красивом месте!" — twinklykitten.
Фото © Reddit / twinklykitten
"Мы полностью перестроили кухню 1937 года. Каждый квадратный метр был заменён, окна, новая штукатурка, плитка, электрика, сантехника — всё сами!" — HomeFin.
Фото © Reddit / HomeFin
"Моя кухня! Я живу в Швеции, и, кажется, у нас неплохо вышло", — The_Mr_Falls.
Фото © Reddit / The_Mr_Falls
"Моя новая кухня!" — Mbogosia.
Фото © Reddit / Mbogosia
"Устроили капитальный ремонт. Как вам?" — Templeusox.
Фото © Reddit / Templeusox
"Крошечную кухню с естественным светом из окна на крыше заставили горными растениями. Такома, США", — ManiaforBeatles.
Фото © Reddit / ManiaforBeatles
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Reddit / poetinamoment , © ManiaforBeatles