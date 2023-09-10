10 удивительных дизайнов кухонь, после которых вы захотите устроить ремонт и себе

"Это моя новая кухня!" — poetinamoment.

Фото © Reddit / poetinamoment

"Я люблю нашу кухню!" — Universalsupporter.

Фото © Reddit / Universalsupporter

"Наконец-то мы закончили!" — GmanWF.

Фото © Reddit / GmanWF

"Посмотрите на эту очаровательную кухню из Airbnb, в котором я жила на прошлой неделе. Не могла не поделиться!" — eraelus.

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"Как только мы переехали в этот дом, я хотела новую кухню. На это ушло пять лет, но я наконец-то могу готовить в красивом месте!" — twinklykitten.

Фото © Reddit / twinklykitten

"Мы полностью перестроили кухню 1937 года. Каждый квадратный метр был заменён, окна, новая штукатурка, плитка, электрика, сантехника — всё сами!" — HomeFin.

Фото © Reddit / HomeFin

"Моя кухня! Я живу в Швеции, и, кажется, у нас неплохо вышло", — The_Mr_Falls.

Фото © Reddit / The_Mr_Falls

"Моя новая кухня!" — Mbogosia.

Фото © Reddit / Mbogosia

"Устроили капитальный ремонт. Как вам?" — Templeusox.

Фото © Reddit / Templeusox

"Крошечную кухню с естественным светом из окна на крыше заставили горными растениями. Такома, США", — ManiaforBeatles.