Рунический гороскоп: Что ждёт все знаки зодиака на неделе с 11 по 17 сентября 2023 года

Игорь Вечерский напоминает, что руны дают руководство и понимание. Поэтому давайте примем положительные аспекты и будем готовы к любым трудностям, которые встретятся на нашем пути. Что же принесёт новая неделя с 11 по 17 сентября?

Знак зодиака Овен — перевёрнутый Ансуз, Беркана и Эваз.

У представителей знака зодиака Овен на неделе с 11 по 17 сентября могут возникнуть некоторые проблемы в общении. За это в раскладе отвечает перевёрнутый Ансуз. Но не бойтесь, поскольку руна Беркана означает рост и воспитание. Эваз призывает вас адаптироваться и стойко двигаться вперёд.

С какими трудностями по гороскопу придётся столкнуться знакам зодиака на новой неделе с 11 по 17 сентября. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец — Уруз, перевёрнутый Кеназ и Турисаз.

Телец, сила Уруза с вами, но остерегайтесь творческого блока из-за перевёрнутого Кеназа. Турисаз на неделе с 11 по 17 сентября предполагает наличие некоторых препятствий. Так что наберитесь терпения и методично преодолевайте их.

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутые Ансуз, Хагалаз и Отал.

Для рождённых под знаком зодиака Близнецы на неделе с 11 по 17 сентября общение может столкнуться с препятствиями — это символизирует перевёрнутый Ансуз. Но Хагалаз напоминает, что иногда хаос предшествует трансформации. Отал указывает на возвращение стабильности к концу недели.

Знак зодиака Рак — Совило, Лагуз и Гебо.

На неделе с 11 по 17 сентября Ракам солнце светит вместе с Совило, принося положительную энергию. Лагуз призывает вас плыть по течению, а Гебо обещает значимые связи и партнёрство.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 11–17 сентября 2023 года. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев — Хагалаз, Иса и перевёрнутый Лагуз.

Представителям знака зодиака Лев стоит подготовиться к буре из-за руны Хагалаз в раскладе. Но помните, что руна Иса — это время терпения. Перевёрнутый Лагуз предполагает, что эмоции могут быть глубокими, поэтому сосредоточьтесь на внутреннем росте.

Знак зодиака Дева — Ингуз, Хагалаз и перевёрнутый Манназ.

По словам провидца, люди, рождённые под знаком зодиака Девы, на неделе с 11 по 17 сентября вступают в период плодородия и роста. Это отражает руна Ингуз. Хагалаз напоминает о необходимости адаптироваться к изменениям, а перевёрнутый Манназ сигнализирует о необходимости самоанализа.

Знак зодиака Весы — Вуньо, Эваз и Райдо.

Вуньо приносит радость и гармонию в неделю с 11 по 17 сентября для всех обладателей знака зодиака Весы. Эваз указывает на прогресс благодаря партнёрским отношениям, а Райдо предполагает плавный путь вперёд.

Гороскоп на неделю. Что ждёт все знаки зодиака с 11 по 17 сентября. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион — Хагалаз, Эваз и Дагаз.

Скорпионы, небольшая турбулентность из-за руны Хагалаз в раскладе может вызвать у вас беспокойство на неделе с 11 по 17 сентября. Но Эваз обеспечивает прогресс в преодолении трудностей. Дагаз предвещает позитивный сдвиг, поэтому сосредоточьтесь.

Знак зодиака Стрелец — Кеназ, перевёрнутый Эваз и Феху.

Творческий огонь людей, рождённых под знаком зодиака Стрелец, горит ярко. Но остерегайтесь на неделе с 11 по 17 сентября остановки прогресса — всё из-за перевёрнутого Эваза в раскладе. Феху напоминает вам о разумном распоряжении ресурсами.

Знак зодиака Козерог — перевёрнутое Перто, Уруз и Иса.

На неделе с 11 по 17 сентября Козероги могут столкнуться с неожиданными переменами. За это в раскладе отвечает перевёрнутое Перто. Уруз дарует силы, а Иса просит набраться терпения, пока вы адаптируетесь к новым условиям.

Астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей — Хагалаз, Гебо и Перто.

Эти руны для представителей знака зодиака Водолей говорят следующее. На неделе с 11 по 17 сентября разрушения из-за руны Хагалаз могут привести к новым возможностям, что гарантирует Гебо. Руна Перто предполагает, что на этой неделе судьба повернётся в вашу пользу.

Знак зодиака Рыбы — Джера, перевёрнутые Беркана и Кеназ.

Рыбы, жизненные циклы поворачиваются в вашу пользу на неделе с 11 по 17 сентября — руна Йера. Перевёрнутая Беркана советует позаботиться о своём благополучии, а перевёрнутая Кеназ может принести минутный творческий застой.