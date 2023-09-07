Названы даты рождения людей, для кого сентябрь-2023 окажется сплошным испытанием

Если вы вдруг забыли, то сейчас над нашими головами происходит танец ретроградных планет. Одновременно несколько из них изменили своё движение и теперь вертятся вспять, заставляя нас, землян, страдать. Но кому-то повезло отделаться лёгким испугом, а кому-то уготовано страдать до конца сентября 2023 года. Всё из-за ретроградного Сатурна. По словам астролога-прогнозиста Милы Шакун, особенно сильно обратное движение светила отразится на нескольких знаках зодиака. Но сильнее всего пострадают от влияния ретропланеты люди с определёнными числами в дате рождения.

Эксперт предупреждает: на их плечи выпадут испытания, беды и неудачи. Могут быть различные проблемы во взаимоотношениях или тяжёлое настроение, потеря уверенности в себе. "Появится большая внутренняя напряжённость, могут быть проблемы с самооценкой, может возникать ощущение, что весь мир против нас, и нужно с этим справляться", — говорит астролог-прогнозист Мила Шакун. Но добавляет, что даже самые тяжёлые времена и периоды могут быть человеку во благо.

Ретроградный Сатурн – 2023: какие знаки зодиака весь сентябрь будут страдать? Фото © Freepik

Чтобы не впасть в уныние и попытаться противостоять негативно настроенному ретроградному Сатурну, специалист советует терпеливо продолжать свой путь к успеху, упорно двигаться вперёд. "Ставьте себе амбициозные цели и смело к ним идите, даже если в моменте кажется, что очень трудно и сил на это не хватает. В спорте можно добавить статические нагрузки. Это будет наполнять энергией, а также рекомендуется практиковать аскезу — отказ от ненужного, бесполезного", — подытожила астролог.