Ретроградный Сатурн в знаке зодиака Рыбы: Какие опасности несёт и почему необходимо быть начеку

В астрологии Сатурн — не самая простая планета, хотя и до Меркурия ей далеко. Однако хлопот она может доставить немало. Это светило отвечает за дисциплину, воздержание и мудрость. Направляет людей на самосовершенствование, развитие, обучение путём суровых уроков, которые они постигают через собственные ошибки. Сегодня, 17 июня 2023 года, Сатурн начнёт своё ретроградное движение, которое продлится до 4 ноября. Чем же это грозит нам?

Что такое ретроградный Сатурн и что он с собой принесёт 17 июня?

Что ждать от ретроградного Сатурна в 2023 году и к чему готовиться. Фото © Shutterstock

Период ретроградного Сатурна нельзя считать простым, за это время звёзды успеют устроить не один экзамен во всех сферах жизни. И любовь, и работа, и семья — проверки начнутся по всем фронтам. Многие грехи прошлого выплывут наружу, и разбираться с ними придётся по-новому. Планета-гигант заставит нас обратить внимание именно на те вещи, которым больше всего оно требуется. Придётся разбираться со всем, что откладывали в долгий ящик, хотим мы этого или нет. Так как Сатурн находится в знаке зодиака Рыбы, то значительных перемен могут ждать абсолютно все представители зодиакального круга. Самое главное — не поддаться собственным эмоциям и не повторить те же самые ошибки в этот период. Если удастся всё исправить, можно будет начать новую жизнь — без долгов.

Какие опасности таит ретроградный Сатурн в знаке зодиака Рыбы?

Какие плюсы и минусы несёт с собой ретроградный Сатурн в 2023 году. Фото © Shutterstock

Это будет достаточно тяжёлый период, практически невозможно будет взять под контроль ни свои эмоции, ни жизнь. О гармонии и говорить не приходится. Учёба, работа, финансы, личная жизнь — со всем необходимо быть крайне осторожными. Чтобы пережить следующие месяцы и благополучно завершить этот период, нужно будет как следует постараться. И ни в коем случае не пускать ситуацию на самотёк. Но не всё будет настолько плохо, есть в ретро-Сатурне и свои плюсы. Для начала все эти проверки и испытания жизненно необходимы, ведь они поспособствуют нашему развитию. Это хорошее время для духовных практик, любых задач, направленных на личностное совершенствование. Однако определённую осторожность соблюдать стоит и тут. Иначе Сатурн может вас жёстко наказать и решить проблемы не удастся ещё долго.

Ретроградный Сатурн – 2023: что нельзя делать с 17 июня по 4 ноября

Что категорически нельзя делать при ретроградном Сатурне. Фото © Freepik / lookstudio

Есть ряд вещей, которые лучше не совершать во время ретроградного Сатурна, иначе можно разозлить Вселенную. Нельзя назначать важные совещания и решать вопросы с руководством. Можно совершить серьёзную ошибку, которая негативно отразится на карьере.

Не надо нанимать новых сотрудников или самому менять работу.

Не стоит решать вопросы с государством, посещать административные учреждения.

Не следует принимать важных решений, связанных с работой. Любые проблемы там, что были до этого, могут осложниться.

Что можно делать в период ретроградного Сатурна в знаке зодиака Рыбы?

Что можно делать в ближайшие месяцы в период ретроградного Сатурна. Фото © Freepik / lipikstockmedia

В этот период нужно проявить максимум терпения и внимательности. Только так можно выйти из него победителем. Как следует поступать, когда Сатурн в Рыбах? Любые конфликты необходимо тщательно проработать: только таким образом можно улучшить свою личную жизнь. Избегать проблем нельзя.

Можно начать давно запланированный бизнес. Сейчас как раз время для реализации отложенных желаний. Однако планы должны продумываться вами действительно давно, спонтанных идей Сатурн не поддержит.

Больше уделять времени родителям, бабушкам, дедушкам. Если есть сложности с родственниками-мужчинами, то именно сейчас их можно решить.

Также получится разобраться с более глобальными проблемами, касающимися всего вашего рода.

Можно навести порядок в своём бизнесе, устранить проблемы, недочёты, избавиться от всего незаконного в нём.