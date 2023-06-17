Ретроградный Сатурн в знаке зодиака Рыбы: Какие опасности несёт и почему необходимо быть начеку
С 17 июня по 4 ноября 2023 года нас ждёт ретроградный Сатурн. Что он несёт с собой и как повлияет на нашу жизнь? Почему этот период опасен и как пережить его с достоинством? Рассказываем.
В астрологии Сатурн — не самая простая планета, хотя и до Меркурия ей далеко. Однако хлопот она может доставить немало. Это светило отвечает за дисциплину, воздержание и мудрость. Направляет людей на самосовершенствование, развитие, обучение путём суровых уроков, которые они постигают через собственные ошибки. Сегодня, 17 июня 2023 года, Сатурн начнёт своё ретроградное движение, которое продлится до 4 ноября. Чем же это грозит нам?
Что такое ретроградный Сатурн и что он с собой принесёт 17 июня?
Что ждать от ретроградного Сатурна в 2023 году и к чему готовиться. Фото © Shutterstock
Период ретроградного Сатурна нельзя считать простым, за это время звёзды успеют устроить не один экзамен во всех сферах жизни. И любовь, и работа, и семья — проверки начнутся по всем фронтам. Многие грехи прошлого выплывут наружу, и разбираться с ними придётся по-новому. Планета-гигант заставит нас обратить внимание именно на те вещи, которым больше всего оно требуется. Придётся разбираться со всем, что откладывали в долгий ящик, хотим мы этого или нет. Так как Сатурн находится в знаке зодиака Рыбы, то значительных перемен могут ждать абсолютно все представители зодиакального круга. Самое главное — не поддаться собственным эмоциям и не повторить те же самые ошибки в этот период. Если удастся всё исправить, можно будет начать новую жизнь — без долгов.
Какие опасности таит ретроградный Сатурн в знаке зодиака Рыбы?
Какие плюсы и минусы несёт с собой ретроградный Сатурн в 2023 году. Фото © Shutterstock
Это будет достаточно тяжёлый период, практически невозможно будет взять под контроль ни свои эмоции, ни жизнь. О гармонии и говорить не приходится. Учёба, работа, финансы, личная жизнь — со всем необходимо быть крайне осторожными. Чтобы пережить следующие месяцы и благополучно завершить этот период, нужно будет как следует постараться. И ни в коем случае не пускать ситуацию на самотёк. Но не всё будет настолько плохо, есть в ретро-Сатурне и свои плюсы. Для начала все эти проверки и испытания жизненно необходимы, ведь они поспособствуют нашему развитию. Это хорошее время для духовных практик, любых задач, направленных на личностное совершенствование. Однако определённую осторожность соблюдать стоит и тут. Иначе Сатурн может вас жёстко наказать и решить проблемы не удастся ещё долго.
Ретроградный Сатурн – 2023: что нельзя делать с 17 июня по 4 ноября
Что категорически нельзя делать при ретроградном Сатурне. Фото © Freepik / lookstudio
Есть ряд вещей, которые лучше не совершать во время ретроградного Сатурна, иначе можно разозлить Вселенную.
- Нельзя назначать важные совещания и решать вопросы с руководством. Можно совершить серьёзную ошибку, которая негативно отразится на карьере.
- Не надо нанимать новых сотрудников или самому менять работу.
- Не стоит решать вопросы с государством, посещать административные учреждения.
- Не следует принимать важных решений, связанных с работой. Любые проблемы там, что были до этого, могут осложниться.
Что можно делать в период ретроградного Сатурна в знаке зодиака Рыбы?
Что можно делать в ближайшие месяцы в период ретроградного Сатурна. Фото © Freepik / lipikstockmedia
В этот период нужно проявить максимум терпения и внимательности. Только так можно выйти из него победителем. Как следует поступать, когда Сатурн в Рыбах?
- Любые конфликты необходимо тщательно проработать: только таким образом можно улучшить свою личную жизнь. Избегать проблем нельзя.
- Можно начать давно запланированный бизнес. Сейчас как раз время для реализации отложенных желаний. Однако планы должны продумываться вами действительно давно, спонтанных идей Сатурн не поддержит.
- Больше уделять времени родителям, бабушкам, дедушкам. Если есть сложности с родственниками-мужчинами, то именно сейчас их можно решить.
- Также получится разобраться с более глобальными проблемами, касающимися всего вашего рода.
- Можно навести порядок в своём бизнесе, устранить проблемы, недочёты, избавиться от всего незаконного в нём.
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