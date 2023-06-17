Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Отшельница Любовь Мореходова: Россия будет существовать ещё много веков
Байкальская отшельница Любовь Мореходова считает, что Россия будет существовать ещё много веков. В эфире программы "Прямой эфир" она также отметила, что нашу страну никто не сможет победить.
"Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать ещё много веков", — подчеркнула 82-летняя отшельница.
Мореходова добавила, что Россия преодолеет все невзгоды, победит и будет жить счастливо.
Пожилая женщина живёт одна на берегу озера Байкал. К ней часто приезжают за советом, так как считают, что она обладает даром предвидения.
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ТАСС / Наталия Федосенко