Байкальская отшельница рассказала о будущем России

Байкальская отшельница Любовь Мореходова считает, что Россия будет существовать ещё много веков. В эфире программы "Прямой эфир" она также отметила, что нашу страну никто не сможет победить.

"Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать ещё много веков", — подчеркнула 82-летняя отшельница.

Мореходова добавила, что Россия преодолеет все невзгоды, победит и будет жить счастливо.

Пожилая женщина живёт одна на берегу озера Байкал. К ней часто приезжают за советом, так как считают, что она обладает даром предвидения.