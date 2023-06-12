Судьба России: Предсказания, которые сбываются Что нашей стране обещают экстрасенсы и пророки и почему все их прогнозы начинают сбываться только сейчас. 11 июня, 23:40 Что будет с Россией? Какие прогнозы начинают сбываться? Обложка © ТАСС / Иван Высочинский

Что будет с Россией после всемирного потопа

Американский пророк, которого называют наследником Эдгара Кейси, в прошлом — специалист по связи, внезапно стал предсказывать будущее, а затем издал книгу, и, похоже, его географические прогнозы сбываются. Согласно его видениям, от большей части мира не останется прежних очертаний, географические параметры перекроит стихия, отрезав у одних стран и добавив другим, третьи же просто стерев с лица земли. Последствия апокалипсиса в результате всемирного потопа в первую очередь будут ждать американские континенты, Азию и Австралию, частично Европу.

Вдвое увеличится Байкал. Балтийское и Средиземное моря, согласно его прогнозам, соединятся с Чёрным. Фото © ТАСС / Егор Алеев

России же он обещает бедствия в европейской части, в результате которых население переберётся в восточную часть страны. Вдвое увеличится Байкал. Балтийское и Средиземное моря, согласно его прогнозам, соединятся с Чёрным. Именно на сохранившейся территории России пророк обещает начало возрождения мира. Также, по его словам, от Белоруссии останется лишь небольшой восточный участок, а от Украины — часть северо-восточной территории. Полностью затопленными могут оказаться Болгария и Румыния.

Новый мир и развитие

Французская провидица Мария Дюваль, заинтересовавшая в своё время одного из римских пап и удостоившаяся его внимания, предсказала нашей стране выход в мировые лидеры ещё в 2008 году. Она обещала стабильность и развитие, которые скажутся на увеличении продолжительности жизни людей, многие будут достигать возраста 140 лет, то есть наука сделает огромный шаг вперёд. Помимо этого будут основаны подземные города по всему миру.

Мария Дюваль обещала стабильность и развитие, которые скажутся на увеличении продолжительности жизни людей, многие будут достигать возраста 140 лет. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Немало пророков было и в России. Все они видели, что страну ждут большие и малые подвиги, гонения и переломы. Одна из них — старица Макария, которая ещё в детстве утратила возможность передвигаться и впала в летаргический сон. После этого она получила способность предсказывать будущее и исцелять. Во время войны, оставшись одна, она ночевала в хлеву, её кормили соседи. Ей помогли и взяли на воспитание монахини. Опасность Макария ожидала в будущем от Китая.

Когда мир ждёт новая эпидемия и когда закончится конфликт на Украине

Индийский пророк Абигья Ананд, предсказавший коронавирус, обещал в непростом 2023 году России стабильность и устойчивость на фоне мирового кризиса и голода. Также он спрогнозировал появление новой болезни, которая снова закроет границы на некоторое время.

Ряд украинских ясновидящих предсказали заморозку украинского конфликта по итогам 2023 года, однако противостояние России и Запада завершится лишь спустя два года.

Авторы Мари Медведева