Кто и как раньше использовал секс для омоложения В древности считалось, что необычный тип сексуальной энергии помогает привлечь в жизнь блага и способствует долголетию. Этим активно пользовались в большинстве развитых цивилизаций древности. 9 июня, 23:40 Обложка © kulturologia.ru, © Wikipedia

Как любили в семьях индоариев

Секреты тантрического секса были доступны в Древней Индии лишь воинам и жрецам. Считается, что в патриархальном обществе эта практика стала использоваться с социальными целями — для получения правящей элитой особенной силы и укрепления таким образом своей власти. Считалось, что сексуальные отношения с более младшими партнёрами омолаживали более старших.

Римляне и греки

Картина итальянского художника Просперо Пьятти. Фото © Wikipedia

В античном мире ходили легенды об омоложении богатых римлян и греков при помощи секса с девственницами. Считалось, что энергия юных тел даёт пожилым людям силу и продлевает жизнь. Доходило до того, что многие из восточных правителей укладывались спать в плотном окружении молодых девушек. Сторонники этого увлечения считали, что вступление в интимную связь людей с большой разницей в возрасте останавливает старение организма и открывает пожилому партнёру второе дыхание.

Китай

Философские традиции даосизма превратили идею о слиянии женского и мужского начал — инь и ян (положительной и отрицательной энергии) — в особую модель секса у китайцев. Согласно учению, если поддерживать баланс между этими двумя силами, можно было якобы достичь совершенной духовной гармонии и физического благополучия. Для этого использовались тренировки из йоги. Приверженцы даосизма полагали, что мужчина должен был находиться в некотором постоянном голоде, а его партнёрша удовлетворена, поэтому китайским мужчинам советовали сохранять здоровье и силы.

Авторы Мари Медведева