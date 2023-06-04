Почему кастовый секс в древности служил долголетию Часть древних культур считала неоспоримым важность сексуального здоровья. Так как именно этот тип энергии способен привлечь в жизнь блага и продлить долголетие. 3 июня, 23:40 Обложка © Shutterstock

Высшие касты

Общество Древней Индии было поделено на пять каст — жрецы занимали верхнюю ступень, рядом с ними были учёные и воины, затем следовали купцы, потом слуги и неприкасаемые. Чем выше был уровень носителя того или иного сословия, тем более строго в этой группе относились к любовным утехам.

Каста жрецов и учёных карала за супружескую измену смертью. Брак для них считался священным институтом. Также наказаниям подлежало прелюбодеяние, совершённое между разными сословиями. Обычный штраф ждал только тех, кто изменял в своей варне (касте). Но если любовник или любовница были ниже по положению в обществе, то представителя более высокой касты могли изгнать, клеймить или посадить в тюрьму, а временами даже приговаривали к смерти.

Скульптуры, изображающие людей, занимающихся сексом, на стенах древних храмов в Кхаджурахо. Группа памятников представляет собой группу индуистских храмов. Фото © Shutterstock

Подготовка к самому акту могла занимать у представителей высших каст недели и даже месяцы. Считается, что так называемые практики тантрического секса, популяризируемые различными современными "гуру", — это искажённые отголоски древних учений, когда к процессу подходили иначе. В книгах учёные находили упоминания о нескольких этапах очищения, медитаций, физических упражнений для подготовки к акту любви. Вероятно, жреческий статус обязывал подходить к деторождению особым путём, синхронизируя дыхание.

Ритуальный секс в индуистской и буддийской тантрической традиции означал слияние мужчины и женщины, которые согласно древней культуре достигали телесного и духовного единения с избранным ими божеством (Шакти).

Касты купцов и слуг

Даже храмовые танцовщицы, выполнявшие роль наложниц и сексуальных рабынь, могли общаться только с представителями высших каст, им строго запрещалось иметь связи с мужчинами низших каст.

В Индии были распространены гетеры и проститутки. Почётом пользовались царские куртизанки. За ними следовали богатые или прославленные гетеры — ганики, обученные искусствам и видам любви. Для того чтобы стать гетерой, нужно было знать не только позиции из трактата "Камасутра", но и уметь петь, играть на музыкальных инструментах, знать литературу и почему-то стрелять из лука. Их услугами пользовались касты учёных, купцов и слуг. Сами они относились к низшей варне.

Подход к браку

"Закон Ману" допускал низкий брачный возраст. Фото © ТАСС / ZUMA / Str

Считалось, что в идеальном браке возраст невесты должен составлять треть от возраста жениха. Поэтому 30-летний мужчина мог взять в жёны 12-летнюю. Древнеиндийский сборник права "Законы Ману" допускал низкий брачный возраст для женщин.

Запреты и наказания

У древних индусов не приветствовалась однополая любовь. В касте воинов и жрецов она была строго запрещена. В священных книгах — пуранах — её считали атрибутом демонов. Поэтому наказанием для мужчин могло стать изгнание из касты, а для женщин избиение розгами, штрафы, а также обривание головы. В результате ограничения и табу способствовали сохранению здоровья и увеличивали продолжительность жизни наиболее привилегированных каст.

Авторы Мари Медведева