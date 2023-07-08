5 русских писателей, предсказавших украинский конфликт и выход из него Какие пути выхода из украинского конфликта видели российские писатели-фантасты в своих произведениях и чей прогноз был близок к истине. 8 июля, 01:11 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

"Империя"

В 2001 году вышла книга писателя-фантаста Романа Злотникова "Империя". Согласно сюжету, власть в России захватывает группа людей с суперспособностями, существующая на протяжении нескольких веков, оказавшись под угрозой разоблачения, присоединяет враждебную Украину и даже выигрывает войну с НАТО. Фото © Издательство "Альфа-Книга"

Сюжет о военном конфликте России с Украиной ещё 20 лет назад выглядел утопично, поэтому неудивительно, что такие идеи укладывались лишь в формат фантастики. В 2001 году вышла книга писателя-фантаста Романа Злотникова "Империя". Согласно сюжету, власть в России захватывает группа людей с суперспособностями, существующая на протяжении нескольких веков, оказавшись под угрозой разоблачения, присоединяет враждебную Украину и даже выигрывает войну с НАТО. Всё бы ничего, но главный герой — пришелец, который хочет завоевать мир.

Snuff

Очередной роман-журнал, который из года в год выпускает писатель Виктор Пелевин, тоже из жанра фантастических утопий, оказался весьма близок к текущим событиям. Фото © Издательство "ЭКСМО"

Если книга Злотникова разошлась на весьма узкую аудиторию любителей фантастики, то очередной роман-журнал, который из года в год выпускает писатель Виктор Пелевин, тоже из жанра фантастических утопий, оказался весьма близок к текущим событиям. В сообществе российских политтехнологов она стала лучшим мемом для цитирования в пабликах и частных разговорах.

Заголовок романа относится к криминальным терминам и означает видеоролики, где показаны настоящие убийства без использования монтажа и спецэффектов, то есть происходит реальная фиксация смерти. В 2011 году, когда вышла книга, это казалось, действительно, фантасмагорией. Но спустя два года на территории Сирии и Ирака появилась искусственно созданная террористическая организация ИГИЛ*, запрещённая на территории РФ, которая и запустила в массовый оборот съёмку таких снафф-видео в Сети. По сюжету книги события разворачиваются в духе постапокалиптического мира между Уркаиной (Уркаинским Уркаганатом) и миром Бизантиума (Big Byz), который представлен в книге в виде технологической платформы — искусственного гигантского шара, парящего над этой территорией, намекая на отношения Запада и России. А главным, основным интересом Бизантиума становится наблюдение за трансляцией снафф-видео гибнущих жителей Уркаганата.

Главный герой — оператор дрона-камеры, которая способна переносить вес на большие расстояния и стрелять по целям. Присущие Пелевину надрыв и трагичность завершают роман псевдопобедой.

"На независимость Украины"

Иосиф Бродский. Фото © ТАСС / АР

Советский поэт Иосиф Бродский, эмигрировавший в Европу, посвятил независимости Украины в 1991 году стихотворение, которое полностью сбылось. Достаточно сильные ритмические волны строчек Бродского: "..... руины/ кости посмертной радости с привкусом Украины", "Ой-да Левада-степь, краля, баштан, вареник/ Больше, поди, теряли — больше людей, чем денег".

"С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи/ Только когда придёт и вам помирать, бугаи/ будете вы хрипеть, царапая край матраса/ строчки из Александра, а не брехню Тараса". Возможно, именно его поэтический импульс и стал одним из первых, который использовали в своем творчестве писатели-фантасты, обернув это в обложку military exploitation, стиля, зародившегося в США в послевоенные 50-е годы.

"Поле боя — Украина. Сломанный трезубец"

Этот текст Георгия Савицкого описывает период после 2014 года. Писатель представил альтернативную версию того, что бы произошло, если бы Москва после нападений украинских боевиков на Донецк всё-таки ввела войска.

"Поле боя — Украина. Сломанный трезубец" Георгия Савицкого описывает период после 2014 года. Фото © Издательство "Яуза"

По сюжету то же сделали и США, их наступление было заблокировано оперативными группами ГРУ. Автор не погружается в детали финансирования остатков Незалежной и кадрового вопроса, кто из чиновников правит на Украине, в книге не уточняется. Факт в том, что все сражения безоговорочно выигрываются "нашими".

"Война 2010: Украинский фронт"

В этой 500-страничной книге Фёдора Берёзина "Война 2010: Украинский фронт" мировой пожар начинается с Украины. Фото © Издательство "Яуза"

В этой 500-страничной книге Фёдора Берёзина мировой пожар начинается с Украины. Вооруженный конфликт, вспыхнувший в Крыму, перекидывается на всю Европу, его пытаются подавить страны НАТО. И Россия, которая не смогла остаться в стороне, вмешивается в происходящее. Главным полем сражений становится украинский фронт. Правда, прочитавшие книгу пользователи Сети в комментариях к изданию оставляют такие посты: "Такое ощущение, что капитан Берёзин рассказывал историю, а прапорщик её потом пересказывал под запись знакомому охраннику ЧОПа. Или русский текст перевели электронным переводчиком на английский, а затем обратно тем же переводчиком на русский".

Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency Какой сценарий украинского конфликта фантастических романов более похож на реальность? 0 "Империя" Snuff "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец" "Война 2010: Украинский фронт"

Авторы Мари Медведева