Карта будущего России и Украины: Какие прогнозы по окончанию СВО дают астрологи и пророки На что сделают ставку западные политики, чтобы закончить конфликт на Украине, и каких месяцев опасаются ясновидцы и астрологи. 8 июля, 23:42 Астрологи и пророки дают свои прогнозы по окончанию СВО. Обложка © Getty Images / Kevin Frayer

Суд над Зеленским

Известный астролог Тамара Глоба пообещала киевскому лидеру суд и обвинения. По её словам, в ближайшее время бывшая республика Союза будет разделена. Украина, по сути, является разменной монетой в этой игре. У нас будет часть, которая сейчас есть. Европе отойдёт западная часть, уверена астролог. На Западе готовятся обвинить Зеленского в некомпетентной политике, назвав его разрушителем.

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock

Вторая половина лета в политическом плане, возможно, будет более спокойной. Кроме того, в связи с ростом солнечной активности лето и осень этого года могут стать временем природных катаклизмов.

Непростые решения России

Ранее о том, что июльские события могут стать переломными для России, предупреждала астролог Светлана Драган. Не менее непростым окажется и август. Астролог предсказывает вероятность гибели некоего важного военного деятеля. Ситуация будет усложняться до конца октября, рассказывает она. Однако затем руководство страны проявит особые инициативы, которые положительно скажутся на всём.

Солдаты ВСУ. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Не менее пугающим, по уверениям математика из Афганистана Сидика Афгана, может оказаться для россиян 17 июля. Он полагает, что эта дата станет решающей в противостоянии на Украине.

Осеннее перемирие

Перуанский шаман Клеофе Седано предсказал России и Украине путь мира уже этой осенью. Военные действия, по его словам, завершатся под конец лета.

Перуанский шаман. Фото © Shutterstock

Что будет через несколько лет

По прогнозам Сидика Афгана, 2025-й станет судьбоносным для России. Страна сможет преодолеть все негативные сценарии, полностью сосредоточившись на развитии страны и новых проектах в различных сферах. Учитывая, что 2024-й нумерологи называют часом икс для мировой экономики, которая погрузится в глобальный кризис, вполне логично ожидать развязки год спустя.

Условия для мира

Тибетский монах далай-лама Тензин Гьяцо предсказал человечеству глобальную трансформацию. Россию он назвал страной, у которой есть всё, чтобы стать ведущим государством мира. Нужно только правильно распределить свои возможности. По его убеждениям, полноценный мир на планете наступит в течение следующих 20 лет.

Далай-лама. Фото © Getty Images / Kristian Dowling

82-летняя отшельница Любовь Мореходова, которая живёт на Байкале, пообещала России судьбу мирового ковчега — земли, куда будут стекаться народы, потерявшие свои государства из-за климатических катастроф и развязанных правительствами войн.

Авторы Мари Медведева